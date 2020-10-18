دشتي: الدورة المستندية تعطل المشاريع

مال وأعمال

دعا الناشط الاقتصادي حسين دشتي، المواطنين الى العمل في القطاع الخاص، في خطوة تفتح الباب أمامهم نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم واكتساب الخبرات وتعزيز الابتكار لديهم، بما يساعد على زيادة إنتاجيتهم وتحقيق الأرباح على جميع الصعد.

وقال دشتي في تصريح صحافي، إن القطاع العام يعاني من الركود على مستوى الإبداع، إذ لا يستطيع أي موظف تحقيق أهدافه والترقي على السلم الوظيفي، اعتماداً على جهوده.

وأضاف أن المركزية في اتخاذ القرارات تعد من السلبيات التي تسيطر على القطاع الحكومي، إذ مهما تقدم الموظف فيه بخطط ودراسات لتطوير أساليب العمل، فإنها ستبقى حبيسة الأدراج، لأن الرأي السائد هو لصاحب السلطة الأقوى في أي جهة حكومية، منوهاً بجمود قوانين ديوان الخدمة المدنية والقرارات الإدارية في القطاع، وكاشفاً أنه لا يوجد أي حوافز تقدّم للمبدع على رأس عمله، وأنه يمكن لأي موظف أي يصبح مديراً من دون أي إنجاز بسبب حضوره المبكر في صباح كل يوم إلى الجهة التي يعمل بها فقط.

وتابع دشتي أن بعض القوانين التي صدرت تركت تأثيراً بسيطاً على صعيد تشجيع رواد الأعمال على الانتقال إلى العمل الحر، ومنها صدور قوانين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسجل التجاري، وقانون المنافسة.

وبين أن التحديات التي تواجه المبادرين في تأسيس مشاريعهم، تشمل بطء الدورة المستندية في إصدار الرخص المطلوبة لبدء النشاط، واستمرار عدم وضوح قرارات القوى العاملة، وعدم الالتزام بقانون العمل والنقاط الواردة فيه.

وأفاد أن هذه العوامل تؤدي إلى دخول صاحب العمل في دوامة المراجعات بدون سبب، فضلاً عن تجاوز حدود القانون والتدخل في الحسابات البنكية للمبادرين، ما يجعل تجارتهم مكشوفة أمام الجميع، الأمر الذي يؤدي إلى ابتعادهم عن الدخول والانخراط في مجال العمل الحر بسبب غياب الأمان الذي كفله الدستور الكويتي.

