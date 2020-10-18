السعدي: الكويت والعراق أمام فرصة اقتصادية تاريخية

نافذة على العراق

أكد الدكتور العراقي نوار السعدي الخبير في الاقتصاد الدولي، أن أي انخفاض يحصل في أسعار النفط يضع الحكومة العراقية أمام اختبار صعب في إمكانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كون الأزمة المالية لا تزال قائمة دون حلول حكومية تذكر، مبيناً ان بات يعتاش على مصدر وحيد للدخل في سلعة أولية تتلاعب بها أمواج عاتية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن «مزاد العملة هو بوابة الفساد الكبرى في العراق».

وقال السعدي في حوار موسع مع «النهار»، إن «السياسة النقدية في العراق تعتمد على التوازن الوهمي ليس الحقيقي، بمجرد النظر لميزان المدفوعات العراقي ستجد إن الاقتصاد العراقي يعاني من عجز حقيقي خصوصاً بعد عام 2003، لأنه يستورد أغلب السلع والخدمات من العالم الخارجي».

وأضاف ان «العراق والكويت يمتلكان فرصة تاريخية لتكوين علاقات اقتصادية كبيرة جدا في المنطقة لوجود روابط مشتركة عديدة بين الشعبين منها المصاهرة واللغة والقومية والدين وصله القرابة والحدود»، مشيراً إلى أنه «من الضروري جدا ان يكون هناك مفاوضات من البلدين لتعزيز اواصر العلاقة الاقتصادية وتحقيق الفائدة الممكنة للطرفين».. إليكم تفاصيل الحوار:

اقتصادياً... كيف تصف العلاقات العراقية الكويتية؟

العراق والكويت يمتلكان فرصة تاريخية لتكوين علاقات اقتصادية كبيرة جدا في المنطقة لوجود روابط مشتركة عديدة بين الشعبين منها المصاهرة واللغة والقومية والدين وصلة القرابة والحدود ... والخ، لكن للأسف هذه العلاقة لم تكن بمستوى هذه الروابط، ولأسباب سياسية قديمة ومعروفة وللاسف أيضا لم تستطع الحكومات العراقية بعد 2003 تصحيح مسار هذه العلاقة رغم انهن كان هناك خطوة جيدة من قبل حكومة الكويت في المؤتمر الداعم للاقتصاد العراقي، لكن سرعان ما عادت هذه العلاقة تسوء بسبب دور الكويت في تعطيل العمل في ميناء الفاو لدعم ميناء مبارك ان يكون الاكثر هيمنة على التجارة الدولية في المنطقة. لذا من الضروري جدا ان يكون هناك مفاوضات من البلدين لتعزيز اواصر العلاقة الاقتصادية وتحقيق الفائدة الممكنة للطرفين.

مشاكل اجتماعية

هل تعتقدون أن الازمة المالية العراقية خطيرة جدا وستسبب بمشاكل اجتماعية في حال استمرارها؟

الازمة الحالية هي نتاج لمشاكل واخطاء اقتصادية امتدت من 40 سنة ولغاية الان فالعراق منذ 1980 وهو يعاني من انحدار في الخط البياني للأقتصاد بسبب تسخير الاقتصاد لخدمة السلطات وليس لخدمة المصلحة العامة، ادى ذلك الى استنزاف موارده المالية في شراء الاسلحة والعقوبات الاقتصادية وسداد الديون .. الخ

لذا فإن الوضع الحالي هو ليس بالشيء الجديد لان الاقتصاد العراقي مع اي انخفاض يحصل في أسعار النفط، يضع الحكومة أمام اختبار صعب في إمكانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كون الأزمة المالية لا تزال قائمة دون حلول حكومية تذكر، إذ بات الاقتصاد يعتاش على مصدر وحيد للدخل في سلعة أولية تتلاعب بها أمواج عاتية في الأسواق الدولية.

اما عن المشاكل الاجتماعية فقد تركت اجراءات الحكومات المتعاقبة حمى الحرمان واللاعدالة الاجتماعيين نتيجة لعدم ادراك أهمية إدارة الاقتصاد وفق انساق علمية وموضوعية سليمة. سببت فجوة اجتماعية كبيرة في انعدام الطبقة الوسطى وخلق جيل كبير من العاطلين عن العمل الذي يصعب احتواؤهم في القطاع العام الهرم والذي يعاني من ترهل كبير، في العراق سنويا يدخل اكثر من 100 ألف شخص الى سوق العمل والحكومة الان عاجزه في احتواء ربع هذا العدد، فإذا لم تكن هنالك حلول جذرية وسريعة لتدارك الوضع حتما العراق مقبل على انهيار مجتمعي واقتصادي خطير.

الورقة الإصلاحية

ما رأيك بالورقة الإصلاحية التي بدأ وزير المالية العمل عليها؟

بصراحة حتى الان لم اطلع على بنود (الورقة البيضاء) كما اطلق لانها غير معلنة حتى الان بشكل واضح ولم يصادق عليها في مجلس النواب بعد، لكن اتوقع ستكون وفق شروط البنك الدولي الذي يؤكد دائما على تخفيض الرواتب والنفقات والهدر العام. حسب كلام وزير المالية أن الورقة البيضاء تنفذ على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد وان الورقة تتضمن أيضا نقاطاً إصلاحية تنفذ على المدى البعيد، ومواد إصلاحية أخرى يجب أن تطبق في جولات التراخيص، والإتفاق النفطي مع «أوبك»اتفاق اقتصادي

هل تعتقد ان إقليم كردستان سيلتزم بالاتفاق الاقتصادي حول النفط والإيرادات المالية؟

المشاكل بين بغداد وأربيل، هي منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين. لكن في الشهر الماضي وصل وفد رفيع من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، ملف سياسي

لماذا العراق لا يستطع تفعيل صناعته وهل هناك دول تقف عائقا امام ذلك؟

بات واضحا اليوم لجميع العراقيين ان ملف الصناعة في العراق هو سياسي اكثر مما هو اقتصادي يعني المشكلة ليست في نقص الموارد المادية او البشرية، لكن هناك مشاكل سياسية وتدخلات من دول اقليمية تقف امام عجلة تنمية القطاع الصناعي، لكون أن العراق كان من ابرز البلدان في المنطقة التي اعتمدت على الصناعة الغذائية كمنتوجات الالبان وصناعة الزيوت النباتية ووو..الخ لتحقيق اكتفائه الذاتي. اليوم تعاني معامل هذه الصناعات من إنتاج منخفض وضعف النوعية إذا ما قورنت بالمستورد كالإيراني والتركي الذي ملأ الاسواق المحلية بشكل كبير حيث يصل حجم الاستيرادات لهذه المنتوجات لمليارات الدولارات سنويا.

بالاضافة الى ذلك هناك ايضا أسباب اخرى منها الفساد المالي في الوزارات ضعف الانتاج الصناعي، والاستيراد العشوائي وغياب الرقابة عن المنتج والجودة. وايضا عدم تسليط الضوء في دعم المهن والحرف الصناعية، إضافة الى انخفاض الاجور للعاملين في هذا القطاع، ولا ننسى ايضا الحروب التي شهدها الشارع العراقي كانت مسؤولة عن اغلاق اكبر المصانع.

تعويم الدينار

هل تؤيدون تعويم الدينار خلال المرحلة الحالية؟

المطالبة في تعويم الدينار خطأ كبير لأن الفقراء سيدفعون الثمن. وليس من مصلحة النظام المالي العراقي رفع سعر صرف الدولار لانه سيؤدي إلى انخفاض سعر الدينار العراقي وانخفاض القوى الشرائية وسيؤدي الى التضخم، وأن الطبقات ذات الدخل المحدود واصحاب الرواتب سيكونان اول المتضررين من هذا القرار.

سوء الإدارة

هل الفساد ام سوء الإدارة وراء عدم انتهاء ازمة الكهرباء؟

الاثنان مع بعض الفساد وسوء الادارة حيث مع كل أزمة صيف في قطاع الكهرباء، تنهال الوعود الحكومية وتتعهد بتحسن الأوضاع في الصيف اللاحق غير أن ما يحدث فعلياً هو إضافة بعض الحلول الترقيعية التي لا يرى العراقيون أثراً لها، وهذا ما يؤكد إن ما يعانيه العراق فعلياً ليس نقصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية بل فسادا ماليا وإداريا.

توازن وهمي

ما رأيكم بالسياسة النقدية وهل تعتقدون ان موقف البنك المركزي خلال المرحلة الحالية هو جيد عبر اقراض الحكومة وهل انهاء مزاد العملة سينعكس إيجابا على العراق؟

السياسة النقدية في العراق تعتمد على التوازن الوهمي ليس الحقيقي، بمجرد النظر لميزان المدفوعات العراقي ستجد أن الاقتصاد العراقي يعاني من عجز حقيقي خصوصاً بعد عام 2003، لأنه يستورد أغلب السلع والخدمات من العالم الخارجي، حيث لا يتمتع العراق بميزة نسبية سوى لعدد محدود جداً من السلع كالنفط والتمور، وبالمقابل يستورد أغلب السلع الأخرى، ما يعني هناك عجز حقيقي كبير في التوازن الاقتصادي.

ملايين الموظفين

أوضح السعدي انه لم يجد تفسيراً لظاهرة تعبئة ملايين الموظفين في القطاع العام وهو قطاع عقيم وغيرمنتج. على الرغم تصدحت حناجر الباحثين والمختصين حول هذا الموضوع ولم يكن هناك من مستجيب الى ان وصلت الحال الان هناك لاكثر من 6 ملايين ونص المليون موظف.

تشغيل الشباب



أشار السعدي إلى ان هناك محاولات من قبل بعض النواب حول تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لكن حتى الان لم يصدر شيء والسبب وراء ذلك هو صراع الاحزاب في ما بينهم للحصول على المكاسب الشخصية اكثر من الاهتمام بالمصلحة العامة. مصداقية المصارف

بين السعدي أن هناك عراقيل عدة تعترض تطور النظام المصرفي في العراق، اهمها أن البنية التحتية للنظام المصرفي تفتقر للمصداقية من العراقيين.