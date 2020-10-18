«انقلاب ضريبي».. خطة بايدن للتفوق على ترامب اقتصادياً

مال وأعمال

بدأت الأسواق ومراكز الأبحاث النظر بجدية في ما قد يمثله فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن، ونائبته المرشحة كاميلا هاريس، بالنسبة للأسواق، بل والاقتصاد الأميركي برمته.

ولم يخف المرشح الديموقراطي، خلال المناظرة الأولى، نيته الغاء التعديلات الضريبية التي أدخلها الكونغرس، وأقرها ترامب، مطلع عام 2018، والتي قال انها لم تفد المواطن المتوسط، وانما صبت في مصلحة كبار رجال الأعمال ومستثمري الأسهم والسندات من الأثرياء، قبل أن تأتي هاريس وتؤكد خلال مناظرتها مع نائب الرئيس الحالي مايك بنس أن خطة بايدن الضريبية لن ترفع الضرائب على من تقل دخولهم عن 400 ألف دولار سنوياً.

وقال ترامب ان قضية تعديل النظام الضريبي تمثل بالنسبة له «مسألة أخلاقية»، للحد من التفاوت الواضح في دخول الأميركيين.

وفي دراسة صدرت الشهر الماضي عن جامعة بنسلفانيا، توقع «نموذج وارتن للموازنة»، غير التابع لأي من الحزبين، أن تتحمل فئة الـ1% الأعلى دخلاً ما يصل الى نسبة 80% من الأعباء الضريبية تحت خطط بايدن المعلنة لتعديل النظام الضريبي».

وقالت الدراسة ان اجمالي ما ستوفره خطط بايدن الضريبية يصل الى 3.375 تريليونات دولار من الايرادات الاضافية وزيادة الانفاق بما يتجاوز 5.37 تريليونات دولار خلال 10 سنوات.

لكن الدراسة توقعت أن يرفع بايدن الضرائب على أرباح الشركات من 21% حالياً الى 28%، وأن يتم اعادة معدل الضريبة العليا على دخول الأفراد، والمقدر بـ 39.6%، مقابل 37% الحالية، التي أقرها ترامب قبل أكثر من عامين ونصف، بالاضافة الى تجريد بعض الملاذات الضريبية من امتيازاتها.

ورغم ما يقال عن الريبة التي تنظر بها البورصات والبنوك والمؤسسات المالية، التي كانت من أكبر المستفيدين من اعفاءات ترامب الضريبية، للثنائي بايدن- هاريس، بسبب توقعات فرض المزيد من الضرائب، أظهرت الأيام الأخيرة حرص هذه الكيانات على الحفاظ على علاقات طيبة مع أي مرشح يقترب من البيت الأبيض، خاصة مع وجود علاقات قوية لها مع الثنائي بسبب شغلهما للعديد من الوظائف العامة خلال السنوات الماضية.

ورغم التأثير السلبي المتوقع لرفع الضرائب على أرباح المؤسسات المالية، وبالتالي على أسعار أسهمها في البورصة، سارعت بعض تلك المؤسسات بتقديم التبرعات لحملة بايدن، معتبرة أن السياسات الضريبية التي سيطبقها ستكون أقل كثيراً مما يتم الترويج له حالياً في الحملة الانتخابية.

وبدا واضحاً خلال الأيام الأخيرة أن «وول ستريت» تتوقع أن يحرص بايدن على مواصلة الاقتصاد للانتعاش الذي ظهرت بوادره خلال الشهور الأخيرة، وأن تكون سياساته مساعِدة على خروج الاقتصاد من الركود ودعم أسواق الأسهم. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن أحد الرؤساء التنفيذيين، الذي تواصل مع قيادات الشركات الكبرى ممن تبرعوا مؤخراً لحملة بايدن، توقعه أن تكون سياسات المرشح الرئاسي المعلن عنها حالياً هي فقط لارضاء التقدميين الذين أيدوا بيرني ساندرس المرشح المحتمل في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية، وأنها لن تعدو أن تكون مجرد دعاية انتخابية.

