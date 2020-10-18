«كورونا» يضرب تجارة أوروبا الدولية

مال وأعمال

اكد مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) استمرار تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) السلبي على حجم التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي.

وذكر (يوروستات) في تقرير أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الى بقية العالم سجلت 1?22 تريليون يورو (1?43 تريليون دولار) في الفترة من يناير - أغسطس العام الحالي بانخفاض قدره 12?4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وأضاف التقرير ان واردات الاتحاد الأوروبي من بقية العالم تراجعت أيضا خلال تلك الفترة بنسبة 13?4 في المئة مسجلة 1?11 تريليون يورو (1?30 تريليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الى أنه في الفترة من يناير - أغسطس من العام الجاري هبطت صادرات منطقة اليورو من السلع الى بقية العالم بنسبة 12?4 في المئة مسجلة 1?35 تريليون يورو (1?58 تريليون دولار) كما هبطت الواردات بنسبة 13?1 في المئة مسجلة 1?22 تريليون يورو (1?43 تريليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

