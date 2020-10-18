«Google» تقترب من الاستحواذ على «Fitbit»

مال وأعمال

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنه يبدو أن صفقة استحواذ «غوغل» على شركة Fitbit، التي تبلغ قيمتها2.1 مليار دولار، في طريقه للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على الرغم من احتجاجات مجموعات المستهلكين والمنافسين حول انتقال عملاق البحث الى البيانات والأجهزة الصحية. ولم يرسل الاتحاد الأوروبي الى Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، ما يسمى ببيان الاعتراضات الذي يسرد الأسباب المحتملة لمنع الصفقة، وفقًا لأشخاص مطلعين. وقال مصدران ان الشركة فازت يوم الجمعة بتمديد فترة التحقق لمدة خمسة أيام، مما يمنحها مزيدًا من الوقت للعمل مع المسؤولين على تحسين الامتيازات. ومثل هذه الخطوة ستمنح منظم الاندماج في الاتحاد الأوروبي القليل من الوقت لابلاغ Google رسميًا عن المخاوف أو اعداد حق النقض بحلول الموعد النهائي الحالي في 8 يناير للحكم على الصفقة حسبما ذكرت الوكالة الأميركية. ومن المتوقع أن ترفع وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد احتكار شركة Google قريبًا، حيث يعد الكونغرس تشريعًا لمعالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة من قبل Google وFacebook. وApple وAmazon.

