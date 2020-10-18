«وول ستريت» متفائلة

مال وأعمال

يروج مؤيدو الحزب الديمقراطي من العاملين والمرتبطين بـ«وول ستريت» لفكرة كون بايدن يمثل اختياراً أفضل للأسواق مقارنة بترامب، حيث يوفر الأول نوعا من الاستقرار في البيت الأبيض، بعد أربع سنوات من «أسلوب الادارة التخريبي، والهجمات السخيفة على المعارضين، اضافةً الى عادة التغريد عن الأمور الشخصية». ومع مرور الوقت، ورغم الانخفاض البسيط الذي شهدته أسواق الأسهم، مازالت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية قريبة من أعلى مستوياتها على الاطلاق، وهو ما يظهر بوضوح تراجع فكرة أن فوز بايدن في الانتخابات ربما يكون خبراً سيئاً للأسواق.

