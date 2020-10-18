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مال وأعمال

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المنافس الديموقراطي لا يزعج الأسواق


على حسابه على تويتر، غرد لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الاستثمار غولدمان ساكس، قائلاً «حتى الآن لا يبدو أن احتمال فوز بايدن يزعج الأسواق، رغم سياسات ترامب الأكثر دعماً لها، اذ ربما يرى البعض أن أموال التأمينات التي يتم استثمارها في سوق الأسهم ستكون في حالٍ أفضل مع الضرائب المرتفعة والتنظيمات الأكثر تشدداً، مقارنة بحالها مع القبح وسياسات الأرض المحروقة».
ولا يقتصر تأييد الشركات الأميركية لبايدن على المؤسسات المالية، اذ امتد لمطوري العقارات والعاملين في القطاع، رغم اهتمام ترامب المبالغ فيه.


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