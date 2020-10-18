«فولكس فاغن» تستحوذ على «Navistar»

مال وأعمال

وافقت شركة Traton التابعة لفولكس فاغن على الاستحواذ على بقية شركة Navistar مقابل 3.7 مليارات دولار، ما يضمن موقعا طال انتظاره في سوق الشاحنات الثقيلة المربح في أميركا الشمالية.

وسيشتري قسم الشاحنات التابع لشركة فولكس فاغن ما تبقى من مخزون نافيستار الذي لا يمتلكه بالفعل مقابل 44.50 دولارا للسهم، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة. وقالت شركة نافيستار في وقت سابق ان الصفقة مدعومة من قبل كارل ايكان، أكبر مساهم فيها وMHR Fund وهو صندوق التحوط الذي أسسه مارك راتشيسكي. وارتفعت أسهم Navistar بنسبة تصل الى 23% إلى 43.65 دولارا بعد الاعلان عن الصفقة الجديدة. يأتي ذلك فيما انخفض السهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أصدر Traton بيانا مفاجئا قال فيه ان عرضه «الأفضل والأخير» البالغ 43 دولارا للسهم.

وكان تعزيز قيمة وحدة شاحنات فولكس فاغن أولوية رئيسية للرئيس التنفيذي هربرت ديس، الذي دعا الى أهمية الاستحواذ على نافيستار في خطابه للمساهمين في الاجتماع العام السنوي لشركة فولكس فاغن الشهر الماضي.

