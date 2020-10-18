«البنك الدولي» يدعم تونس

مال وأعمال

اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية ان مجموعة البنك الدولي وافقت على ادراج تونس ضمن الدول الأولى التي ستستفيد من الدعم الذي تم تخصيصه لاقتناء التلقيحات الضرورية لوباء (كورونا المستجد - كوفيد 19) مباشرة عند الانطلاق في تسويقه. وقالت الوزارة في بيان ان ذلك جاء خلال مشاركة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 15 الى 21 أكتوبر الحالي وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد. وعقد الوزير التونسي اجتماعا مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج وعدد من كبار مسؤولي البنك المكلفين بمجموعة من القطاعات تناول بشكل خاص الوضع الاقتصادي في تونس وما تواجهه البلاد من صعوبات وتحديات ولاسيما في ضوء التداعيات المتواصلة للأزمة الصحية العالمية. واعرب الكعلي عن حرص تونس على المزيد من تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي خاصة في هذا الظرف من خلال مواصلة الدعم سواء بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية.