ميس حمدان تعود للغناء باللهجة الخليجية مع «صح صح»

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طرحت الفنانة ميس حمدان بالتعاون مع المنتج نصر محروس، أغنية جديدة بعنوان «صح صح»، عبر القناة الرسمية لشركة «فري ميوزك» بموقع «يوتيوب»، في أول عودة لها للغناء باللهجة الخليجية بعد غياب طال خمس سنوات كاملة منذ قدمت أغنية «ما ريده» من ألحان ناصر الصالح.

أغنية «صح صح»، تقدمها ميس حمدان باللهجة الخليجية، وهي من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال. وتقول كلمات الأغنية الجديدة: «اصحى صحصح ياغبي.. انا مدري ويش تبي..ضاع عمري فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبي.. مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال.. واصحى صحصح ياغبي. وكانت ميس حمدان، نشرت عبر حسابها بموقع انستغرام، مقطع فيديو بصحبة المنتج نصر محروس، ووجهت رسالة له قائلة: انت وش السعد على كل الناس، سعيدة جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ نصر محروس في الأغنية الخليجية (صح صح)، وان شاء الله تكون فاتحة خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح. ومن المقرر أن تقدم ميس خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات تحت ادارة المنتج نصر محروس، وذلك بعد أن تعاقدت معه أخيراً.

