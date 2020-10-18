فهد المبارك: عمل متواصل لنكون على قدر الحدث

إضاءات

أكد الوكيل المساعد في وزارة الاعلام الكويتية لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح أن قطاع الاذاعة يواصل الليل بالنهار في العمل ليكون على قدر الحدث من خلال بث موحد لجميع محطاته على موجة اذاعة البرنامج العام.

بث موحد

وقال الشيخ فهد المبارك لـ «كونا» انه منذ فصل البث الذي كان مشتركا مع التلفزيون وعودة البث الاذاعي نجحت اذاعة الكويت في استقطاب المستمعين اليها من خلال البرامج المباشرة والمسجلة الخاصة التي تتحدث عن دور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كذلك عن العهد الجديد بتولي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مقاليد الحكم وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد وبتفاصيل أكثر عن النقلة النوعية للاذاعة. وأضاف أن الاذاعة تعمل الآن في بث موحد لجميع محطاتها على موجة اذاعة البرنامج العام باستثناء اذاعة البرنامج الثاني الذي يعمل يوميا مدة ست ساعات وبعدها يعود للانضمام الى البرنامج العام.

إنتاج خاص

وذكر أن الاذاعة بثت مجموعة من انتاجها للبرامج الخاصة التي تتحدث عن مآثر الأمير الراحل رحمه الله وما حققه من انجازات طوال فترة حياته فسجله زاخر بالانجازات والمآثر وتمت فيها استضافة أهم وأبرز رجالات الدولة وأيضا وزراء وقياديين خليجيين وعرب وعالميين وهي مستمرة حتى الآن في استضافتهم.

وبين الشيخ فهد المبارك أن الاذاعة منذ تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولاية العهد تعمل على بث البرامج المباشرة والمسجلة الخاصة عن مسيرتهما وما قدماه من انجازات عبر السنوات وعلى مختلف المستويات والصعد من خلال اللقاءات التي تعملها الفرق البرامجية مع الضيوف عن طريق الاتصال.

مفاجآت للمستمعين

ولفت الى أن الاذاعة تتجهز حاليا للعودة التدريجية الى برامجها الاعتيادية في نوفمبر المقبل كما ستكون هناك مفاجآت للمستمعين في جميع المحطات الاذاعية تعمل عليها من الآن مع مديري ادارات القطاع من خلال الاجتماعات عن بعد. وأعرب عن الشكر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية والمؤسسات الاعلامية على ما قدمته من تغطية تلفزيونية واذاعية من تاريخ 29 سبتمبر الماضي وحتى يومنا هذا ما يؤكد مكانة الكويت وأميرها من حب وصدق المشاعر في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

برامج تنموية وتوعوية

من ناحيته كشف مدير ادارة البرنامج العام في اذاعة الكويت سعد الفندي عن عودة مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتواكب مع شهري أكتوبر ونوفمبر وذلك بتوجيهات الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة منها البرامج التنموية التي تتحدث عن انجازات وعمل القطاعات الحكومية والبرامج الصحية التي تعمل على توعية المواطنين والمقيمين بالتقييد بتوجيهات السلطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال الفندي ان هذه الاجراءات جاءت أيضا بناء على توجيهات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتكثيف وتجديد الرسالة الاعلامية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا من خلال انتاج مجموعة من الفلاشات الجديدة وتكثيف الرسالة الاعلامية للحد من انتشار الفيروس والابتعاد عن التجمعات والتقييد بالاحترازات الصحية. وأضاف أن قطاع الاذاعة يعقد اجتماعات شبه يومية (عن بعد) مع الفرق البرامجية لوضع الأولويات التي تخدم المستمعين ومواكبة الأحداث وقد تم تخصيص خمسة برامج مباشرة يوميا.

وبين أن البداية مع برنامج (صباح الخير ياكويت) ويركز على الأخبار المحلية والعالمية ثم برنامج (مراحب) ويركز على انجازات الأمير الراحل والعهد الجديد من خلال استضافة قياديين وشخصيات سياسية ورياضية وغيرها ويأتي بعد الظهر برنامج (الاذاعة معاكم) الذي يركز على التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر أن برامج الاذاعة مستمرة حتى الظهيرة من خلال برنامج (استراحة الظهيرة) الذي يهتم بالشأن المحلي والخليجي ثم يأتي في الفترة المسائية برنامج (مساء الخير ياكويت) الذي يركز على أنشطة وفعاليات وزارات الدولة فبرنامج (باقون على العهد) الذي يجري اتصالات مع عدد من الوزراء والسفراء ومديري المؤسسات الاعلامية للحديث عن دور الكويت في الشأن العالمي وتأثيرها. وأكد أهمية دور الشباب وضرورة منحهم الفرصة للابداع وقيادة البرامج تنفيذا للتوجيهات السامية باعطاء الشباب كل الدعم لأنهم عماد المستقبل ولأن منظورهم وأفكارهم تحمل طابعا متجددا وتناسب العصر الحالي.

