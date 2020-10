Top Movies

إضاءات

Teh War With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج تيم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وأوما نورمان ورب ريجلي.

Tenet فيلم اكشن وخيال علمي، للمخرج كريستوفر نولان، والنجوم مثل: جون دافيد واشنطن وربورت باشينسون واليزابيث ويبكي.

Hocus Pocus فيلم كوميدي وعائلي وفانتازيا، للمخرج كيني آورتيجا، والنجوم مثل: بيتي ميدلر وسارة جيسكيا باربر وكاثي ناجيمي.

The New Mutants فيلم اكشن ورعب وخيال علمي، للمخرج جوش بوني، والنجوم مثل: ما يسيى ويليامز وآنايا تايلود جوي وشارلي هستيون.

Unhinged فيلم اكشن واثارة، للمخرج ديريك بورتي، والنجوم مثل: روسل كرو وكارين بيسيتوريوس وغابريل باتمان.

CoCo فيلم رسوم متحركة ومغامرات وعائلي، للمخرج لي أنكريش، والنجوم مثل: آنطوني غونزاليز وغيل غارسيا بارنال وبنجامين برات.

Infidel فيلم اكشن ومغامرات وإثارة، للمخرج سيرس نوراستش، والنجوم مثل: جيم كافيزيل وكلوديا كرافان، وهال أوزسان.

Prossessor Uncut فيلم اثارة وخيال علمي ورعب. للمخرج براندون كرونيبرج، والنجوم مثل: آندريا ريزيبوروغ وكريستوفر آبوت وجنيفر جاسون ليغ.

Yellow Rose فيلم دراما وموسيقى، للمخرج دياني باراغاس، والنجوم مثل: لي سالونغا وايثا نوبليزادا وغوستافو غومين.