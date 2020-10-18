سيلينا غوميز تثير قضية الاكتئاب وسط جائحة «كورونا»

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تحدثت المغنية الأميركية من أصل لاتيني سيلينا غوميز، عن مشاكل الصحة العقلية التي واجهتها خلال الأيام الأولى لوباء كورونا مع الدكتور فيفيك مورثي نشرتها عبر حساب علامتها التجارية Rare Beauty على الانستغرام. وأوضحت مغنية »Ice Cream» قائلة: «في البداية، لم أستطع التعامل معه بشكل جيد. لقد دخلت نوعاً ما في حالة اكتئاب». وكشفت عن الأشياء التي وجدتها الأكثر صعوبة في الإغلاق، قائلة: «وظيفتي تتطلب السفر كثيراً، والتواصل مع الناس، وإسعاد الناس، وهذا يجعلني سعيدة، لذلك فترة الإغلاق كانت تشكل صراعاً بالنسبة لي». وعلى الرغم من هذه المشكلات، قالت غوميز إنها كانت تتحسن أخيراً وتشعر وكأنها «تخرج تماماً» من الاكتئاب مرة أخرى.

وتضيف بانها في النهاية وبشكل تدريجي وجدت بأن ما كانت تعمل عليه بدأ يظهر، وكان ذلك مثيرًا للغاية بالنسبة لها: «لقد عملت على مشاريع شخصية مثل خط التجميل الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار خلال 10 سنوات لدعم قطع الصحة العقلية».

