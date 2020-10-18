هيا عبدالسلام تدشِّن تصوير «الناجية الوحيدة»

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دارت كاميرا المخرجة هيا عبدالسلام منذ ايام لتصوير مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي يجمعها مع الفنانة هدى حسين ويشهد مشاركة عدد من النجوم ومنهم جمال الردهان ومحمد العلوي وفاطمة الطباخ ولمياء طارق وهنادي الكندري وسلوى الجراش وهو من تأليف منى النوفلي. وللمرة الثالثة يتجدد التعاون بين نجمة الخليج هدى حسين وشركة Eagle Films المنتج جمال سنان العمل يطرح قصة اجتماعية مشوقة جدا وسيتم التصوير في الكويت.

ويأتي هذا التعاون الذي يجمع هدى حسين وهيا عبدالسلام ثمرة التفاهم المسبق وتحقيق الحلم في ان يكون هناك عمل يجمعهما. وقد استطاع المنتج جمال سنان عبر الشركة المنتجة «ايغل فيلمز» وسبق ان اعلن عن انطلاق تصوير العمل كما عبر عن سعادته بالتعاون المستمر مع نجمة الخليج وهذا العمل يعتبر العمل الثالث الذي يتعاون فيه معها اما المخرجة هيا عبدالسلام فقد انتهت منذ ايام من تصوير مسلسل «نبض مؤقت» وهو من تأليف مريم القلاف واخراج سعود بوعبيد واستطاعت ان تستكمل جهودها لاخراج عملها مع الفنانة هدى حسين والذي يمثل لها اهمية كبيرة كون ان المسؤولية تقع على عاتقها لاخراج العمل بصورة تليق بطموحها من جهة وبتاريخ فنانة قديرة مثل هدى حسين التي تبحث دائما عن الجديد والمختلف وسبق ان اعلنت بان لديها نصاً مميزاً تقدم من خلاله شخصية مختلفة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى حسين كان مسلسل «شغف» الذي عرض لها في رمضان الماضي من قصة الكاتب علاء حمزة، بالتعاون مع المخرج محمد القفاص وشاركها البطولة الفنانون حسين المنصور وعبدالله بوشهري وريم أرحمة وعبدالله الطراروة وغيرهم من الفنانين.

