الموسم الثاني من «الآنسة فرح» لرانيا يوسف نوفمبر المقبل

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يعرض الموسم الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» للنجمة رانيا يوسف والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد مطلع نوفمبر المقبل على احدى المنصات الالكترونية، حيث من المقرر انطلاق تصوير الموسم الثالث من العمل بداية الأسبوع المقبل.

مسلسل «الآنسة فرح» مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane the virgin» ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي واخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها.

وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل حول انفصال كل من «شادي» الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و«فرح» التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته «فرح» ليس ابن شادي.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل «هذا المساء» مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.

