وفاة الممثلة الأميركية روندا فليمنج عن عمر 97 عاماً

إضاءات

توفيت الممثلة الأميركية روندا فليمنج عن عمر 97 عاما في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وأكدت مساعدتها الشخصية، كارلا سابون لمجلة (فارايتي) يوم الجمعة وفاة الممثلة الأميركية التي قدمت أعمالا سينمائية عديدة من بينها مثل «Spellbound» عام 1945 و«Gunfight at the OK Corral» في 1957.

وبشعرها الأحمر الملفت وعينيها الخضراوان، أُطلق على فليمنج لقب «ملكة التكنيكولور»، وهو اللقب الذي اشتهرت به أيضا صهباء أخرى في هوليوود، مورين أوهارا. وأشار هذا اللقب إلى حقيقة أنه مع الاختفاء التدريجي للأبيض والأسود في السينما، تألقت فليمنج بلون شعرها وعينيها في كل مشهد من المشاهد التي ظهرت فيها.

وحصلت فليمنج، التي ولدت في لوس أنجليس عام 1923 لأم كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة، على أول دور رئيسي لها حين كانت في أوائل العشرينيات من عمرها، في فيلم «Spellbound» للمخرج ألفريد هيتشكوك، وشاركت فيه البطولة إنجريد بيرجمان وجريجوري بيك. وبمرور السنوات، اكتسبت المزيد من الشهرة وقدمت العديد من الأفلام مثل «A Connecticut Yankee in King Arthur›s Court» عام 1948 و«While the City Sleeps» في 1956، بين أعمال أخرى.