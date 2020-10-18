جريمة «ذبح إرهابية» تصعق فرنسا

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا كان قد ذبح قبل ذلك بدقائق معلما باحدى المدارس الاعدادية في شارع باحدى ضواحي العاصمة باريس. وقال مصدر بالشرطة ان هذا المدرس كان قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وقد وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (42 عاما) ليل الجمعة الى مسرح الجريمة الوحشية التي وقعت في كونفلان سانت اونورين على بعد خمسين كيلومترا شمال غرب باريس وذكرت محطة «بي اف ام تي في» التلفزيونية ووسائل اعلام اخرى ان وزير التعليم جان ميشيل بلانكير ونائبة وزير الداخلية مارلين شيابا رافقا ماكرون خلال زيارته لموقع الحادث وكان ماكرون قد زار سابقاً خلية الأزمة التي شُكلت بعد الحادثة في وزارة الداخلية.

وقال الرئيس الفرنسي قرب المدرسة حيث قتل المعلم «قتل مواطن اليوم لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير. البلاد بأكملها تقف مع المعلمين. الارهابيون لن يقسموا فرنسا.. الظلامية لن تنتصر». بدوره قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ان بلاده سترد بأكبر قدر من الحزم وأضاف «بالتضامن مع اساتذتها.. ستتفاعل الدولة بأكبر قدر من الحزم حتى تعيش الجمهورية ومواطنيها احرارا! ولن نستسلم ابدا».

وقال مصدر قضائي فرنسي، امس ان منفذ هجوم ضاحية باريس من اصل شيشاني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر 18 عاما. ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فانه جرى توقيف خمسة اشخاص آخرين ليل الجمعة السبت ما يرفع العدد الاجمالي للموقوفين في اطار هذا الاعتداء الى تسعة اشخاص. وأوضح المصدر ان بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدي تلميذ في مدرسة كونفلان سانت اونورين حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم. وقال مصدر في الشرطة ان شهودا سمعوا المهاجم يهتف «الله اكبر»

وقالت السفارة الروسية لدى فرنسا بأنها طلبت من باريس معلومات حول هوية مرتكب الجريمة.

وقالت النيابة العامة ان التحقيق بشأن الأحداث فُتح بتهمة ارتكاب «جريمة مرتبطة بعمل ارهابي» و«مجموعة اجرامية ارهابية». وتلقى رجال الشرطة بقسم الجنايات في كونفلان سان اونورين على بعد خمسين كيلومترا شمال غربي باريس نداء لملاحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة. وفي المكان عثر عناصر الشرطة على الضحية على بعد مئتي متر، في محلة ايرانيي، وحاولوا توقيف رجل كان يحمل سلاحا ابيض ويهددهم، فأطلقوا النار وأردوه قتيلا. وتم تطويق المكان واستقدام عناصر قسم ازالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف، واثر الواقعة، قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتواجد في المغرب، العودة فورا الى باريس. وأوضحت الشرطة الفرنسية ان الرجل الذي تعرض للاعتداء هو استاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

