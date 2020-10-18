موالون للحشد الشعبي يحرقون مقار «الكردستاني» في بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قامت مجموعات موالية لميلشيات الحشد الشعبي، العراقي باحراق جميع المقار الحزبية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني في العاصمة العراقية امس. وقال مصدر امني عراقي امس ان «مجاميع خارجة عن القانون» اقتحمت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة وأضرمت النار فيه ولم يوضح المصدر هوية المنفذين للاقتحام الذين يحملون اعلام ميليشيات الحشد الشعبي بحسب الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الهجوم.

وأكدت شبكة «رووداو» الكردية ان القوات الأمنية لم تتمكن من ردع المهاجمين الذين استجابوا لدعوة اتباع الحشد الشعبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى التجمع امام مقر الحزب.

وجاء هجوم المجموعات على مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية تصريحات لهوشيار زيباري، القيادي الابرز في الحزب وخال زعيمه مسعود بارزاني، والتي دعا من خلالها الى تطهير المنطقة الخضراء في بغداد من الميليشيات على حد تعبيره. وسبق ان وجه زيباري اتهاما ضمنيا لفصائل في الحشد الشعبي بالوقوف وراء القصف الذي طال مطار اربيل في 30 سبتمبر الماضي. وأصدرت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق بعد ذلك بيانا علقت فيه على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عاصمة اقليم كردستان العراق. وقالت الميليشيات المنضوية تحت لواء القوات الحكومية، انها تعرب عن «أسفها واستغرابها لبعض ردود الأفعال المتسرعة»، في اشارة الى تحميل حكومة الاقليم الميليشيات مسؤولية القصف.

وأضافت ان «المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة، وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من ابناء الشبك وقوات البيشمركة (القوات الكردية)». وأشارت الى انه تم فتح تحقيق في الحادث، موضحة انه سيتم مراجعة سجلات كاميرات المراقبة في المكان لمعرفة من اين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ.

