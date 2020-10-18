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عربيات ودوليات

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عقوبات أوروبية على 7 وزراء سوريين


بروكسل - الوكالات: اعلن المجلس الأوروبي، فرض عقوبات على 7 وزراء في الحكومة السورية «رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين». وقال المجلس الأوروبي في بيان له، ان العقوبات تتضمن «اجراءات تقييدية» بحق الوزراء السبعة بموجب قرار العقوبات الجديد الذي يرفع عدد الأشخاص المُستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول المالية الى 280. بجانب ادراج 70 كياناً في قائمة العقوبات، وبالتالي فهي تخضع لتجميد الأصول، حسب البيان. وصدر القرار، على هامش انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف المجلس الأوروبي، ان العقوبات «تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب».


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