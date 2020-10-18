«صوتك مسموع».. حملة لتوعية المغتربين المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية

عربيات ودوليات

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، عددا من مسؤولو مبادرات المصريين المقيمين في الخارج، والتي تهدف الى تعريفهم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة الفاعلة للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، حيث من المقرر ان تنطلق انتخابات مجلس النواب ايام 21 و22 و23 اكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وأشادت مكرم بجهود المصريين في الخارج ووطنيتهم التي تتجلى في كل موقف يحتاج الى دعمهم ومشاركتهم، مؤكدة ان القيادة السياسية اولت اهتماما بارزا بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم فى مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم.

وفي ضوء حرص المغتربين المصريين على اداء الواجب الوطني، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، اطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين في الخارج حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار «صوتك مسموع».

ودعا عدد من قيادات وكوادر المغتربين المصريين ا?لى ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد الحكومى، وا?عطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار ا?كثر المرشحين قربا لهم فى الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة ا?لى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين ان المشاركة واجب دستورى؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد ا?ملا حقيقيا فى تغيير واقعنا ا?لى الا?فضل.

وا?شار مو?سسو مبادرة «صوتك مسموع» ا?لى ثقتهم في نزاهة الانتخابات فى ظل الحرص على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرا?ة بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، ما يعطى املا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وا?فكار متنوعة وبناءة تنعكس على الا?داء التشريعي.

