«الجنائية الدولية» تبحث مع الخرطوم عملية تسليم البشير

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: صرح مصدر حكومي سوداني ان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وصلت امس الى الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة ايام للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين الى المحكمة. وقال المصدر ان فاتو بنسودا ستلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير واخرين الى المحكمة. وكانت المحكمة اصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب ضد الانسانية اثناء النزاع في اقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 الف قتيل وملايين النازحين. وفي يونيو الماضي سلم علي كوشيب احد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لاقليم دارفور. وفي فبراير الماضي اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالبشير في ابريل 2019 موافقتها على مثول المطلوبين لدى المحكمة امامها.