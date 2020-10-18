البابا فرانسيس: الجوع ليس مجرد مأساة.. لكنه عار

عربيات ودوليات

قال البابا فرانسيس في رسالة الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها ان «الجوع بالنسبة للبشرية، ليس مجرد مأساة ولكنه عارٌ ايضا» أوضح الحبر الأعظم في الرسالة، التي وردت في شكل فيديو بثه الفاتيكان، ان «الجوع يسببه، بشكل كبير، التوزيع غير المتكافئ لثمار الأرض، بالاضافة الى قلة الاستثمار في القطاع الزراعي، وعواقب تغير المناخ، وزيادة النزاعات في مناطق مختلفة من الكوكب»، مشددا على انه «من ناحية اخرى، يتم التخلص من اطنان من الطعام»، وبالتالي فانه «ازاء هذا الواقع، لا يمكننا ان نقف مخدَرين او مشلولين. جميعنا مسؤولون».