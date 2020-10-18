السعودية: حل الأزمة الخليجية قد يكون ممكناً في القريب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن امله في ان يتم الى اتفاق ينهي الازمة الخليجية. مؤكدا انه في حال التزام «الأشقاء» في قطر بمعالجة «الدواعي الأمنية» للدول الأربع فان ذلك سيكون جيدا لأمن استقرار المنطقة.

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، انه يأمل انه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والامارات والبحرين ومصر الى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017، حسبما نقلت «رويترز». اكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي انه في حال التزام «الأشقاء» في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للدول الأربع فان ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الوزير «نأمل ان نتمكن من ايجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا الى اتخاذ القرارات التي اتخذناها». وأردف: «أعتقد ان هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل ان نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا». لكنه لم يوضح صراحة موعد حدوث ذلك. من جانب آخر اكد الوزير السعودي ضرورة تركيز جهود السلام في الشرق الأوسط على اعادة اسرائيل والفلسطينيين الى المفاوضات. واضاف قائلا «أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد ايران» وتابع الوزير السعودي «ايران تدعم علناً الجماعات والخلايا الارهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى الى اميركا الجنوبية.. سياسات التنظيم الايراني ووكلائه ادت الى ازمة سياسية وانسانية في اليمن». اضاف «المملكة لعبت دوراً محورياً في تحقيق السلام بين دول القرن الأفريقي، وتدعم قرارات المجلس الانتقالي بالسودان» مؤكدا على الايمان بأن «نجاح رؤية 2030 لن تحسن جودة الحياة وتزيد الفرص فحسب بل ستسهم في ازدهار المنطقة».

