بايدن يحذِّر من «دواعش العنصرية» المؤيدين لترامب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن المرشح الديموقراطي جو بايدن ان «رفض» دونالد ترامب ادانة المدافعين عن تفوق البيض «مفاجئ» وذلك في خطاب هاجم فيه الرئيس الأميركي في ولاية ميشيغان قبل 18 يوما من الانتخابات وألقى بايدن خطابه في حضور حاكمة الولاية غريتشن ويتمر وهي من اشد المعارضين لترامب وكانت مستهدفة بمؤامرة خطط لها رجال من اليمين المتطرف ارادوا اختطافها و«محاكمتها» بتهمة «الخيانة». وقال جو بايدن (77عاما) في مدينة ساوثفيلد امام حوالي 20 من ضيوف وصحافيين «لاتنخدعوا فهم ارهابيون من الداخل» وأضاف ان «هذا هو نوع السلوك الذي يتوقع ان يصدر عن تنظيم «داعش» ويفترض ان يشكل (الحادث) صدمة لجميع الأميركيين» معتبرا ان «رفض ادانة هؤلاء الرجال هو امر مفاجئ». وتابع «لامكان للكراهية في اميركا» واعدا مرة جديدة بتوحيد الأميركيين اذا تم انتخابه.

ولم يعرب الرئيس الجمهوري عن اي تعاطف مع غريتشن ويتمر في اليوم الذي تم فيه الاعلان عن المؤامرة في الثامن من اكتوبر. وكان الملياردير الجمهوري في السابق اثار الجدل في السابق لتجنبه ادانة العنصريين البيض خلال المناظرة الأولى ضد جو بايدن في 29 سبتمبر. من جهة اخرى، دعا جماعة «براود بويز» القومية الى «أن تكون مستعدة». من جهة ثانية تحدث ترامب من جديد عن «تحرير» ميشغان وعن تحقيق «فوز» هناك من خلال اعادة فتح الولاية داعياً الأميركيين للعودة الى المدارس والأعمال ترامب قال انه اذا فاز بايدن في الانتخابات فان «اليسار الراديكالي هو من سيقود البلاد» معتبراً ان «وسائل الاعلام الأميركية هي عدو الناس وماتقوم به امر خطير للغاية» وقام ترامب امس بزيارة ولايتي ميشيغان وويسكنسون في اطار حملته الانتخابية، قبل ان يبدأ جولة في الولايات الغربية. ويعتبر مستشارو ترامب هاتين الولايتين، وكذلك ولاية بنسلفانيا، مفتاحا لفرصه في تحقيق فوز آخر في الانتخابات القادمة.

الى ذلك فاز بايدن، على ترامب في معركة التقييمات التلفزيونية، بحسب بيانات «نيلسن» التي اوردتها شبكة «سي. ان. ان» الاخبارية. وقالت الشبكة ان عدد مشاهدي بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد على قناة «إيه. بي. سي» التابعة لوالت ديزني مساء الخميس.

