نيوزيلندا: فوز ساحق لأردرن في «انتخابات كوفيد»

عربيات ودوليات

حقق حزب العمال النيوزيلندي فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، تمثل بنجاح رئيسة الوزراء جاسيندا اردرن التي تعزز موقعها بنجاحاتها في مكافحة وباء «كورونا» بتحقيق غالبية مطلقة غير مسبوقة. وبعد فرز ثلاثة ارباع صناديق الاقتراع، جاء حزب العمال في الطليعة بنسبة 49,2%، وسيشغل 64 من اصل 120 مقعداً في البرلمان.

ولم يحقق اي حزب نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ اصلاح النظام الانتخابي في 1996، وهو ما يعني ان كافة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.

وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز امس حيث اعلنت «لرئيسة الوزراء جاسيندا اردرن، التي كلمتها هاتفياً، هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال».

ويبدو ان الحزب القومي المعارض الذي حقق 27% بحسب النتائج الأولية، ما يساوي 35 مقعداً في البرلمان، قد مني بأسوأ هزيمة لع منذ اكثر من 20 عاماً.

وخلال حملتها، وصفت اردرن البالغة 40 عاماً والتي تتولى الحكم منذ 2017، هذا الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد» اذ اعتمدت في حملتها على نجاح ادارتها في السيطرة الى حد كبير على الوباء في البلاد.

