ترامب: سأغادر البلاد إن هزمت أمام «أسوأ مرشح في التاريخ»

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أتلانتا- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ساخرا امام جمهوره خلال تجمع في اطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، انه قد يغادر البلاد في حال انهزامه امام خصمه الديموقراطي جو بايدن. ووصف منافسه بايدن بـ «أسوأ مرشح» في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث قال «التنافس مع اسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط»، وأضاف «هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي ماذا سأفعل؟ سأقول انني انهزمت امام اسوأ مرشح في تاريخ السياسة». وبما ان ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما اعلنه امام انصاره فانه كما اكد ساخرا «ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا ادري».

وسارعت مؤسسة «مشروع لينكولن» الجمهورية التوجه، المعارضة لترامب والمساندة لجو بايدن، الى نشر فيديو على موقع «تويتر» لما قاله سيد البيت الأبيض بشأن مغادرة البلاد في حال انهزامه، وأضافت متسائلة «هل هذا وعد؟». سبق لترامب ان صرح بما سيفعله في حال خسارته امام بايدن بمضامين متباينة حيث قال في شهر سبتمبر الماضي امام انصاره في كارولينا الشمالية: «لا ادري ما الذي سأفعله لن اتحدث اليكم ابدا مرة اخرى». ورد فريق حملة بايدن فورا بفيديو لكلام ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المرشح الديموقراطي وصوته قائلا «أنا جو بايدن، وأوافق على هذه الرسالة».

