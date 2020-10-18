إسرائيل والبحرين توقعان «إعلاناً دبلوماسياً مرحلياً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت وسائل اعلام اسرائيلية امس بأنه من المرتقب ان توقع اسرائيل والبحرين، اليوم على اتفاق مرحلي مشترك بشأن «اقامة علاقات سلام وعلاقات دبلوماسية». ووفق موقع «والاه» الاسرائيلي فان مسؤولين اسرائيليين وبحرينيين سيوقعون على الاعلان في المنامة، برعاية وزير المالية الأميركي ستيف منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بركوفيتش، ومن بين ما سيتناوله الاعلان «اقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات».

ولفت مسؤولون اسرائيليون الى ان «الاعلان المشترك يقع في صفحتين وسيكون نوعا من الاتفاق المؤقت كما سيكون مرحليا ما بين اعلان التطبيع الذي تم توقيعه في البيت الأبيض في 15 سبتمبر، والتوقيع على اتفاق شامل». وبحسب الموقع الاسرائيلي «سيكتب في الاعلان المشترك ان الطرفين لن ينفذا اعمالا عدائية ضد بعضهما البعض، وسيعملان على منع اعمال عدائية لطرف ثالث»، وسيشدد الاعلان على ان «كلا الطرفين ملتزمان بالتعايش وثقافة السلام» وسيحدد الاعلان قائمة لحوالي عشر اتفاقات بمجالات: الاستثمارات، الطيران المدني، السياحة التجارة، العلوم والتكنولوجيا، جودة البيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة والتعاون القضائي». وبحسب الموقع فان «ممثلي البحرين هم من طلبوا ان يوقع في هذه المرحلة على اتفاق مؤقت على شكل اعلان مشترك، لا على اتفاق كامل.

الى ذلك قال وزير اسرائيلي ان اول وفد اماراتي رسمي يزور اسرائيل قد يظل في المطار خلال زيارته ويعود للامارات في اليوم نفسه بدلا من القيام بزيارة اوسع نطاقا بسبب التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. وتخضع اسرائيل لثاني حالة عزل عام لمكافحة جائحة «كورونا» بعد زيادة حالات الاصابة لكنها تعتزم بدء تخفيفها في الأسبوع المقبل. وذكر وزير العلوم يزهار شاي، الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الاماراتية المتوقع وصولها يوم الثلاثاء ان «من الممكن عقد الاجتماعات في المطار او بالقرب منه». وصرح مسؤولون بأن الوفد الاماراتي سيشمل ثماني او تسع مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي الى جانب متابعة المحادثات التي بدأت في ابوظبي خلال زيارة وفد اسرائيلي في 31 اغسطس.

