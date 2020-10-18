أوروبا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: دانت قوى اوروبية قرار اسرائيل الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة مشيرة الى ان الخطوة تؤدي الى «نتائج عكسية»، وتقوّض جهود السلام في المنطقة. وقال بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ان «توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بدرجة اضافية قابلية التوصل الى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني». وأضاف انه «كما اكدنا مباشرة للحكومة الاسرائيلية، فان هذه الخطوة تقوّض بدرجة اضافية جهود اعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار». وحضّت الدول الخمس اسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورا. وأفاد الوزراء الأوروبيون بأن المضي قدما في بناء مزيد من المستوطنات سيكون خطوة تحمل نتائج عكسية في ضوء «التطورات الايجابية» المرتبطة باتفاقيات التطبيع التي تم التوصل اليها بين اسرائيل من جهة، والامارات والبحرين»من جهة اخرى.

الى ذلك لم تمنح اسرائيل اي تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان منذ اشهر. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في رسالة الكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية ان «طلبات التأشيرات لم تُرفض رسميا لكن السلطات الاسرائيلية امتنعت عن اصدار او تجديد اي تأشيرة منذ يونيو». وأكد ان اسرائيل لم ترفض رسميا ايا من الطلبات التي تقدمت بها المفوضية، لكنها ببساطة لم تتخذ اي اجراءات بشأن طلبات جديدة او طلبات تجديد. واعتبر كولفيل ان ذلك يخلق «وضعا غير عادي الى حد كبير وستكون له تداعيات سلبية على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا». ولم تقدم اسرائيل تفسيرا رسميا لكن عدم منح التأشيرات يأتي بعدما نشرت مفوضية حقوق الانسان في فبراير قائمة تضم اكثر من 100 شركة تمارس انشطة في مستوطنات اسرائيلية يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

