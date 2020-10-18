حرب كاراباخ.. أذربيجان تسيطر على مدينة فضولي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد الرئيس الأذربيجاني، الهام علييف، امس ان جيش بلاده سيطر على مدينة فضولي في اقليم ناغورني كاراباخ. وقال علييف في كلمة للشعب الأذربيجاني: «الجيش الأذربيجاني سيطر على مدينة فضولي». وتجددت الاشتباكات العسكرية بين ارمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر وأقر الرئيس الأذربيجاني، الهام علييف فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما اعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك اعلان ارمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة. واتهمت اذربيجان ارمينيا، منتصف ليل الجمعة السبت بقصف عدد من مدنها، فيما نفت الأخيرة الاتهام في الوقت الذي تستمر فيه الهدنة الانسانية، التي تم التوصل اليها الأسبوع الماضي خلال النزاع بشأن اقليم ناغورني كاراباخ. وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، عبر تويتر ان «القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الانسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والارهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وغنجة»، مشيرا لوقوع اضرار واصابات. قالت اذربيجان اليوم السبت ان 12 مدنيا قتلوا وأصيب اكثر من 40 آخرين في مدينة غنجه جراء قصف من قوات ارمينية، وسط تجدد المعارك بين البلدين. وذكر مكتب المدعي العام الأذري ان قذيفتين سقطتا على مبنيين سكنيين في ثاني كبرى مدن البلاد. وقد خاضت القوات الأرمينية والأذرية اشتباكات جديدة الجمعة، مما بدد الآمال في انهاء ما يقرب من 3 اسابيع من القتال بشأن اقليم ناغورني كاراباخ. وقال علييف ان بلاده كبّدت الجيش الأرميني خسائر عسكرية تقدر بملياري دولار حتى الآن، مشيرا الى ان ارمينيا اعلنت مقتل 600 جندي، ولكن عدد القتلى اكثر من ذلك، حسب تقديره. في المقابل لاتعلن اذربيجان عن اي خسائر بشرية عسكرية، لكن 47 مدنيا قتلوا وأصيب 222، حسب مكتب المدعي العام بأذربيجان. وفي السياق ذاته، قال رئيس اذربيجان انه لا يمكن حل الأزمة بين بلاده وأرمينيا من دون مشاركة تركيا.