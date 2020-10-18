الموالاة لغير الكويت مذلة

آراء

الموالاة هي كلمة مهمة وخطيرة في تفسيرها ومعناها الحقيقي وقد قيل ان الموالي سمي مواليا من طاعته واخلاصه لجهة معينة، وهناك أنواع للموالاة فهناك الموالاة لأشخاص وهناك موالاة لأحزاب، وهناك موالاة لتنظيمات دينية سياسية وتنظيمات سياسية تجارية وهناك موالاة لحكومات. وكل هذه الموالاة أساسها مصالح شخصية أو تنظيمية تعود على أفرادها بالمصالح المعنوية والمادية الشخصية، أو جهل الى فهم مبادئ وحقيقة الموالاة وأهميتها في الحياة، ما يدفع الكثير من الناس إلى الانخراط في تنظيمات سياسية مختلفة من أجل مصالح شخصية ضيقة. اما الموالاة للوطن فهي اهم وأشرف أنواع الموالاة، ومتبعوا هذه الموالاة اساسهم حبهم لوطنهم وعلو شأنه.، هذا تعريف عام للموالاة.، فماذا لدينا نحن في الكويت؟ ان المتتبع للموالاة في الكويت يرى أن معظم أفراد المجتمع موالاتهم لتنظيمات دينية سياسية أو تجارية سياسية أو قبلية أو فئوية إلا القلة الذين يكون ولاؤهم للوطن وحبه ونصرته وكل هذه الموالاة لغير الوطن سببها انحدار مستوى التربية والتعليم وانحرافه عن أهدافه فخلق حالة من عدم الانتماء للوطن بل للتنظيمات المختلفة من داخلية وخارجية يجعلنا نسير في هذا النهج السلبي وعدم التفكير في اصلاحه ووضع مبادئ أساسية لتعظيم المواطنة وحب الوطن في مناهج التربية والتعليم التي تعد الأساس المطلوب والمرجو لصالح و لمستقبل المواطن وانعكاسه على الوطن. انها مشكلة عظيمة يجب على أصحاب القرار والنخبة من رجال البلد المخلصين التفكير فيها والبدء في وضع أسس لتعديل المسار الخطر والضار على المجتمع، وجعل الموالاة فقط للوطن وهو الأصل في معظم المجتمعات.

ان التربية والتعليم السليم المبنيان على رفع شأن الوطن في المناهج التعليمية وبث روح النشيد الوطني وحث المواطن على دراسة الدستور تعليماً وتطبيقاً لخلق حالة طبيعية ومريحة ومطلوبة للمستقبل، فقد آن الاوان لأصحاب القرار في العهد الجديد التفكير الجدي لاصلاح المسار وتنمية الولاء لحب الوطن والتغني به وهو من الأمور المهمة لمستقبل أفراد المجتمع وعلو وسمو الوطن. انها صرخة نابعة من حب هذا الوطن الذي لم يقصر في عطائه لكل مواطنيه فيجب على الجميع العمل لدعم ذلك لما فيه خير وحب وموالاة لهذا الوطن الطيب. والله المستعان..

