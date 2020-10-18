مستقبلنا بالعالم الجديد

آراء

كم صورة سوداء رسمها الكثيرون لمستقبل العالم الجديد، لكني معكم اليوم سوف آخذكم للجانب الآخر وأرسم لكم المستقبل بريشة جميلة وألوان مشرقة ومبهجة وسوف نتصور العالم الجديد مليئا بالفرص والأمل والسعادة التي يبحث عنها كل إنسان، وسوف ألخص المحطات الثلاث التي سوف نمر عليها حيث سنتعامل مع هذه الأمراض المجتمعية كالوباء.

المحطة الأولى: المكاشفة

حاضرنا لا نستطيع تغييره لكننا نستطيع أن نغير نظرتنا له، فكل ما يحدث اليوم يكشف لنا أمراض المجتمع من فساد، واستغلال، وسوء إدارة، واختيارات خطأ، وغيرها من ممارسات سلبية حتى تكشف لنا اليوم مكان وحجم هذه الأمراض لكي يتسنى تحليلها وتقديم العلاج لها.

المحطة الثانية: العلاج

بعد التحليل ووضع خطة علاج ستشهد الأيام القادمة تضافر جهود الجميع حسب مسؤولياتهم ليقدم كل منهم جرعة لعلاج هذه الأمراض المجتمعية. سوف نتغير إلى الأفضل بلا شك بهدف تحقيق مصلحة الوطن، ونسير على خطى صلبة ليطبق النظام ولن يكون أي شخص فوق القانون ويعاقب من يستحق العقاب ليكون عبرة لضعفاء النفوس، ونعمل يدا واحدة ونداوي الأمراض ونصحح المسار ونصبر حتى يأخذ العلاج وقته وتستقر الأنفس وننجح في الشفاء لنبدأ عهدا جديدا كله أمل.

نأخذ نفساً عميقاً

المحطة الثالثة: الازدهار

حينها ستعمل فرق متخصصة تعالج الملفات العالقة وتتحقق رؤية الكويت الجديدة لتنطلق بالمسار الصحيح والسرعة المطلوبة، لنشهد قبل التطور العمراني في البلاد تطور البشر، فالكويت في هذا المستقبل أصبحت من الدول المتقدمة في التعليم حتى أصبح النموذج التعليمي الجديد صبغة تميز أبناء الوطن، والخدمات الصحية أصبحت بأعلى التقنيات وأفضل اطقم طبية حتى تم تقييم مستشفياتنا الأعلى عالميا وباتت تستقطب كل من يحتاج العلاج حول العالم، والنظام المالي المتماسك حول الكويت إلى مركز مالي معتمد وموثوق به حول العالم، ونفتخر بالمدن الصناعية والمصانع التي تدار بأيادي شباب الوطن لنصدر حول العالم منتجات مختوم عليها «صنع في الكويت».

ياله من مستقبل مشرق ولكي يتحقق علينا الإيمان به والسعي والتقدم بهذه المحطات، وكل منا يحتاج إلغاء الصور السوداء من عقله واستبدالها بهذه الصورة التي نتمنى من خلالها مستقبلنا ونكرر جملة «القادم أجمل» ونشحن توقعاتنا بالتفاؤل ولا ننسى أن «التوقع يعكس الواقع».

