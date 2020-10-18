صفحة مشرفة من التطوير ومحاربة الفساد

آراء

في البداية نبارك لسمو الامير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير التواضع داعياً من الله -عز وجل- ان يرزقه البطانة الصالحة وان يعينه على حمل هذه الامانة ونبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد راجياً من الله تعالى ان يكون سنداً لأخيه سمو الأمير، ولا ننسى الدعاء للامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية وان يتغمد الله روحه الجنة مع الصديقين والابرار.

والعهد الجديد أمامه مسؤولية وأمانة كبيرة أعانه الله على حملها تتمثل في العديد من الملفات مثل القضاء على الفساد وحل القضايا التي تخص المواطن ورفاهيته في ظل وجود امير البلاد سمو الشيخ نواف الاحمد الذي بدأ حياته المهنية سنة 1962 عندما عينه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح محافظاً لحولي وخلال 16 عاماً قضاها محافظاً لحولي شهدت المحافظة في عهده قفزات متتالية وتحولت إلى مركز تجاري وسكني يعج بالعمران الحديث والنشاط الاقتصادي. بعد ذلك تدرج في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، قبل ان يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، تاركاً بصماته الواضحة وانجازاته. وخلال توليه ولاية العهد كان سمو الامير مسانداً لجهود الامير الراحل في المصالحة الخليجية وحل الازمة اليمنية، وسمو الشيخ مشعل الاحمد قضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع عن امن الكويت، وتولى منصب نائب الحرس الوطني الكويتي في عام 2004، وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير جهاز الامن الوطني لمدة 13 عاماً، وولي العهد له شخصية قوية ابتعد عن المعارك السياسية والأدوار العامة.

ونستبشر خيراً بقائدنا واميرنا سمو الشيخ نواف الاحمد وبحرص سموه على رخاء الوطن والمواطنين وبسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد خير سند وعضيد لحضرة صاحب السمو الأمير.

وبإذن الله سوف يتم القضاء على الفساد في ظل الحكومة الرشيدة لأن الفساد هو الموضوع الاول الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة والشعب لما له من تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبإذن الله ستعتمد الحكومة خطة عمل لمكافحة الفساد من خلال تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية. ونأمل أن تكون أولى خطوات العهد الجديد محاسبة ومعاقبة المفسدين.

واميرنا وقائدنا سمو الشيخ نواف الاحمد مكانته كبيرة في قلوب الكويتيين من ابناء شعبه الذين أحبوا في سموه العطاء والكرم والرأي السديد وهم واثقون من أن سموه سيستكمل مسيرة النهضة والرؤية الاقتصادية لسمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه- في مختلف المجالات كي تعود الكويت رائدة ومنارة ثقافية وأدبية وفكرية، وهذا بالطبع سيتحقق بدعم ومساندة عضيده ولي العهد سمو الشيخ مشعل الاحمد حفظهم الله ورعاهم.

حفظ الله الكويت واميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه .

