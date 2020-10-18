التعادل حسم مواجهة ليفربول مع إيفرتون

دوليه

حسم التعادل الإيجابى 2-2 مباراة إيفرتون أمام ضيفه ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح فى ديربى «ميرسيسايد» الذى جمعهما أمس على ملعب «غوديسون بارك» معقل «التوفيز»، فى افتتاح الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنكليزي «بريميرليج» التي تعود منافساتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة.

وتقدم النجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول بعد مرور 3 دقائق، وهو الهدف الأول له منذ العودة من الاصابة بفيروس كورونا، هو أسرع هدف في ديربي «ميرسيسايد» في الدوري الإنكليزي، وثاني أسرع هدف في هذه المباراة في المسابقة.

وفى الدقيقة العاشرة خرج النجم الهولندى فيرجيل فان دايك من ملعب المباراة مصاباً، وحل بدلا منه جو غوميز، بعد تدخل قوي مع حارس إيفرتون جوردون بيكفورد.

وبعد خروج فان دايك، وتحديدًا فى الدقيقة 19، تعادل ماكيل كين لإيفرتون من ضربة راسية قوية إثر ضربة ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريغيز. فى الشوط الثاني، سجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 72 ليصل إلى الهدف 100 مع ليفربول ويكون ثالث أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل للمئوية مع الريدز.

وفى الدقيقة 79 سجل هداف الدوري الانكليزي المهاجم المتألق دومينيك كالفيرت لوين هدف التعادل، وسجل جوردان هندرسون قائد ليفربول هدف ثالث وتم إلغاؤه قبل نهاية المباراة، لتنتهى المباراة 2-2 بين الفريقين ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة العاشرة ليحتل بها وصافة الدوري الانكليزي مؤقتا، فيما يحتل إيفرتون الصدارة برصيد 13 نقطة وهو التعادل الأول له هذا الموسم بعد 4 انتصارات.

من جانب أخر أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي ، أول من امس، انه قد يشرك لاعبه الويلزي غاريث بيل «على الأرجح» في المباراة امام وست هام اليوم.

وكان توتنهام استعاد خدمات لاعبه السابق من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة منتصف الشهر الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة بعد.

وشارك اللاعب الدولي الأسبوعين الماضيين في تدريبات الفريق بعد شفائه من إصابة في الركبة أخرت عودته إلى صفوف السبيرز بعد سبع سنوات قضاها في صفوف بطل إسبانيا. وقال مورينيو عشية المباراة مع وست هام «بالطبع يريد ان يلعب. أراد ذلك منذ يوم وصوله، لكن ذلك لم يكن ممكناً».

واضاف «لن أقول لكم ما إذا كان سيلعب. ما يمكنني قوله لكم هو أنه يتدرب بشكل جيد جدا، هو يتدرب بشكل لم يتمكن من القيام به لفترة طويلة». وأوضح مورينيو «في الأسبوع الماضي، وخاصة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، كانت خطة الحصص التدريبية ان يكون التركيز عليه، وقد أدى بطريقة جيدة جدا».

وأكد مورينيو أن هداف الفريق هاري كين سيبدأ المباراة بعد عودته من الفترة الدولية. ووصف مورينيو رئيس النادي دانيال ليفي بأنه «عبقري» لما قام به في فترة الانتقالات هذا الصيف.

وبالإضافة إلى بيل، تعاقد سبيرز مع الدنماركي بيار إميل هويبرغ من ساوثمبتون والإيرلندي مات دوهرتي من ولفرهامبتون وجو هارت من بيرنلي والإسباني سيرخيو ريغيلون من ريال مدريد والبرازيلي كارلوس فينيسيوس من بنفيكا البرتغالي.

وقال الـ»سبيشيل وان» «السيد ليفي اظهر مرة اخرى انه عندما يريد وعندما يشارك فعلا فهو عبقري في الطريقة التي يعقد بها الصفقات أكثر مما كنت أتوقع. كنا نتحدث عن أهداف مختلفة لكنني لم أعتقد أبداً أننا سنحقق ما وصلنا إليه، ولكن لا يسعني إلا أن أثني على ما فعله مجلس الإدارة للفريق».

