سانتوس فسخ عقد روبينيو

دوليه

أعلن نادي سانتوس البرازيلي أنه توصل الى اتفاق مع لاعبه روبينيو لفسخ العقد بينهما، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانة محكمة في ايطاليا الدولي السابق بتهمة اغتصاب شابة في العام 2013 حين كان في صفوف ميلان.

وكان روبينيو عاد قبل أيام للمرة الرابعة الى صفوف سانتوس الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في العام 2002، قبل الانضمام الى ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي ومانشستر سيتي الانكليزي، موقعا على عقد لمدة خمسة أشهر.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه على «تويتر» «نادي سانتوس واللاعب روبينيو يعلنان بموجب اتفاق مشترك أنهما قررا إنهاء العقد الذي وقعا عليه في 10 أكتوبر كي يتسنى للاعب التركيز حصريا على الدفاع عن القضية في ايطاليا». فيما قال روبينيو (36 عاما) من خلال فيديو «بحزن شديد في قلبي، أعلمكم أنني اتخذت القرار مع رئيس (النادي) بإنهاء عقدي في هذا الوقت المضطرب من حياتي»، متابعًا «هدفي كان دائمًا مساعدة نادي سانتوس».

وتابع «إذا كان حضوري يشكل اضطرابًا بأي شكل من الأشكال، من الأفضل الرحيل والاهتمام بشؤوني الخاصة».

ومنذ ورود أنباء توقيعه مع سانتوس، تعرض النادي لضغوط متزايدة من الجماهير ووسائل الإعلام والمجموعات النسائية لفسخه، بسبب عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أصدرتها محكمة إيطالية في عام 2017 بتهمة اغتصاب جماعي شارك فيه روبينيو. واستأنف المهاجم، الذي وُصف ذات مرة على أنه خليفة أسطورة سانتوس بيليه، الإدانة مؤكدًا أنه بريء من التهم.

الا أن الشركات الراعية للنادي هددت بالانسحاب في حال بقي في سانتوس، كما بثّت قناة «غلوبو سبورتس» مقتطفات من تسجيل لمدعين إيطاليين استخدموه لإثبات إدانتهم، حيث يزعم اللاعب «أنا أضحك لأنني لا أكترث. كانت المرأة ثملة تمامًا. إنها لا تعرف حتى ماذا حدث.»

وأُدين الدولي السابق بتهمة المشاركة في اغتصاب جماعي لشابة في العشرينات مع مجموعة من رفاقها في ملهى ليلي في ميلانو. وكان سانتوس، الذي نشأ في صفوفه أيضًا النجم الحالي نيمار، قاوم حتى الآن الضغوطات للانفصال عن روبينيو، مصرًا على أن القضية لا تزال جارية.

بدأ روبينيو مسيرته مع النادي في العام 2002 قبل أن ينضم الى الفريق الملكي في العام 2005 ومنه الى سيتي في 2008 قبل أن ينتقل الى ميلان في العام 2010 الذي لعب معه اربعة مواسم.

