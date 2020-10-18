رونالدو يهاجم وزير الرياضة الإيطالي

دوليه

فنّد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كل ما قاله وزير الرياضة الإيطالي حول خرق لاعب يوفنتوس البروتوكول الصحي في تصريح بثه عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام». ورد كريستيانو رونالدو بتصريح شديد اللهجة حول ما قاله وزير الرياضة الإيطالي قائلاً: «لم أخالف أي بروتوكول أو أي قانون، كما يقولون». وأضاف لاعب يوفنتوس: «لم أقم بارتكاب خطأ ما. إنّها أكاذيب وأنا أتبع كل البروتكولات الصحية». ووجه الدولي البرتغالي برسالة لجماهيره قائلاً: «كل شيء على ما يرام. لا أشعر بأي ألم، أنام جيدًا، ولا أعاني من أعراض. أنا وحيد في المنزل وسأكون في العزل الصحي لمدة 10 أيام قادمة». وكان وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا قد قال بأن كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس كورونا المستجد، قد خرق البروتوكول الصحيّ مرّتين مضيفاً أن البرتغالي لم يأخذ أي موافقات من السّلطات أو الهيئات الصحيّة للسفر من وإلى إيطاليا. وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الثلاثاء المنقضي عن إصابة نجمه وقائد المنتخب الأول رونالدو بفيروس كورونا.وكان رونالدو يستعد لقيادة برازيل أوروبا في مواجهة هامة أمام السويد في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.