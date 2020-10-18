بارتوميو يريد خفض الرواتب في برشلونة

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بات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في موقف لا يحسد عليه داخل إدارة النادي الكاتالوني. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن بارتوميو على أبواب الحرب مع اللاعبين والجماهير والأعضاء، حيث يرفض نجوم فريق الكرة مسألة خفض الرواتب، بالإضافة لرغبة المشجعين وأعضاء النادي في رحيل مجلس الإدارة. وأشارت إلى أن بارتوميو طلب من لاعبي وموظفي برشلونة خفض الرواتب بنسبة 30%، حيث سيفتح باب المفاوضات حول الأمر حتى 22 أكتوبر الحالي. وأوضحت أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيمتد باب المفاوضات بين كل الأطراف حتى 5 نوفمبر. وذكرت أن اللاعبين أبلغوا الإدارة برفض هذا الأمر، لكن الإدارة تأمل التوصل لاتفاق بشأن هذه المسألة. وكشفت الصحيفة أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق، فإن إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو لن تتردد في إجراء تدابير خفض الرواتب من جانب واحد.