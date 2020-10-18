مان يونايتد سيمدد عقد بوغبا

دوليه

كشف النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد، أول من امس أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في «أولد ترافورد» حتى عام 2022. وينتهي عقد بوغبا الفعلي في ختام الموسم الحالي. لكن، وفقاً لتقارير صحافية أول من امس، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوغبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد. ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي أول من امس «بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول». وتابع «لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه».