زاباليتا أعلن اعتزاله

دوليه

أعلن بابلو زاباليتا، مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزال كرة القدم أول من امس لينهي مسيرة استمرت 18 عاماً. وبعد مغادرته وست هام يونايتد في نهاية الموسم الماضي ربطت تكهنات اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً باحتمال العودة إلى إسبانيول لكنه قرر إسدال الستار على مسيرته. وقضى زاباليتا تسع سنوات في سيتي بعد الانضمام من إسبانيول. وقال زاباليتا على «تويتر» عشت سنوات رائعة استمتعت خلالها بلحظات فريدة لا تنسى، سأكون ممتناً دائماً لكل الأشخاص الذين وقفوا معي خلال مسيرتي من الأندية والزملاء والمدربين وخاصة أسرتي وكل أصدقائي. مع الكثير من المشاعر أترك ورائي واحدة من أفضل مراحل حياتي».