نهائي «أبطال آسيا» في قطر

دوليه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول من امس قطر لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بعد النجاح الكبير للبلد الذي سيستضيف المونديال المقبل، في استضافة العديد من الأحداث السابقة. وأعلن الاتحاد الآسيوي في حسابه الرسمي على الانترنت: «يؤكد الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري استضافة الدوحة لنهائي دوري أبطال آسيا هذا العام والذي سيقام في التاسع عشر من ديسمبر المقبل».

وسيقام النهائي من مباراة واحدة عوضاً عن الذهاب والاياب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة أول من امس بالتوافق مع الاتحاد القطري. وأوضح الاتحاد الآسيوي أنّ نجاح قطر اللافت في استضافة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في الشهر الفائت عقب توقف المسابقة لأشهر اثر انتشار جائحة كورونا أكد مجدداً قدرة هذا البلد الكبيرة على استضافة نهائي أهم حدث على مستوى الأندية في آسيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: «تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية».

وتابع: «نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق». بدوره، قال منصور محمد الأنصاري أمين عام الاتحاد القطري: «بالنظر الى نجاح استضافة مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع.. نحن واثقون من قدرتنا على اقامة نهائي رائع لدوري أبطال آسيا».

