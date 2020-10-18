عدنان: نمتلك الثقة في التأهل إلى المونديال

دوليه

امتدح نجم المنتخب العراقي علي عدنان الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مؤكداً أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال.

وكشف عدنان في حوار خاص مع موقع «كأس العالم (قطر 2022)»، أن مهمة منتخب أسود الرافدين بالتأهل للمونديال ليست بالسهلة في ظل الغياب الطويل عن المشاركة في بطولات كأس العالم منذ مونديال المكسيك في عام 1986، الا أنه أكد ثقته في قدرة عناصر المنتخب الحالي على كسر تلك المعادلة وخاصة وأن العراق يعتلي حالياً قمة مجموعته في التصفيات. ويعد علي عدنان أحد أنجح من أنجبت الكرة العراقية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي، بعد أن أصبح أول لاعب عراقي يشارك في الدوري الايطالي عندما تعاقد مع نادي أودينيزي في عام 2015.

ونجح الظهير الأيسر الذي يتميز أداؤه بالنزعة الهجومية في الوصول الى آفاق جديدة في مسيرته الكروية بعدما انتقل في 2019 للعب مع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، ليصبح بذلك أول لاعب عراقي يشارك في الدوري الأميركي.

وعن مدى حماسه للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم وتوقعاته حول البطولة أفاد: «استضافت قطر منتخب العراق في مناسبات عدة، وكذلك أتيحت لي الفرصة لزيارتها حينما لعبت بين صفوف عدد من الأندية، وأستطيع القول ان قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنظيم البطولة. لقد وقع الاختيار على البلد المناسب لاستضافة المونديال، فهي واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم. ومن الرائع زيارة قطر واللعب هناك ضمن صفوف المنتخب العراقي».

وعن أهمية تنظيم بطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي للمرة الأولى قال: «يمكننا أن نستشعر مدى شوق جماهير كرة القدم في العالم العربي لهذه النسخة من البطولة في قطر، وأرى أنها ستكون مختلفة، بل قل الأفضل على الاطلاق. سيصبح بمقدور الكثير من المشجعين من بلدان الشرق الأوسط السفر الى قطر لحضور منافسات المونديال، ومشاهدة منتخبات كبرى كالبرازيل واسبانيا وايطاليا».

وسيكون مونديال قطر 2022 الأكثر تقارباً في التاريخ الحديث للبطولة، ما يعني أن المنتخبات المشاركة يمكنها الاقامة والتدريب في مكان واحد طوال المنافسات، فيما اعتبر عدنان أن «هذا أمر رائع، وهو بلا شك من الأسباب التي تميّز هذه النسخة من المونديال عن مثيلاتها. كل شيء في مكان واحد، ففي بلد بمساحة قطر ستجد كل ما تتطلع اليه على مرمى حجر منك، سيصبح بمقدور المنتخبات استعادة نشاطها مجدداً بعد كل مباراة، دون أن تضطر لقضاء كثير من الوقت في الانتقال من مكان الى آخر، ما سينعكس بلا شك على أداء اللاعبين على أرضية الملعب».

من جانب آخر، أشار عدنان الى ان الوضع الآن صعب على كل المنتخبات الوطنية في العالم، وفي أي بلد به حالات «كوفيد -19»، «حيث لا تتاح لنا في الوقت الحالي فرصة للتدريب أو لعب المباريات، ويبدو أنه لن يسمح لنا باللعب حتى العام القادم، وهو أمر صعب على جميع المنتخبات في قارة آسيا التي نشارك في منافساتها». وتابع: «لقد أكدت مراراً اننا نمتلك منتخباً جيداً، ولاعبين شباب، ولدينا مدرب جيد، وأداؤنا حتى الآن مقنع، ولهذا نتصدر مجموعتنا في التصفيات المؤهلة للمونديال، رغم أنها تضم منتخبات قوية مثل ايران، التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم عدة مرات، والبحرين التي تمتلك كذلك منتخباً جيداً. ان التأهل للمونديال ليس بالمهمة السهلة لدولة لم تشارك في منافسات كأس العالم لسنوات طويلة، ولكننا نمتلك الثقة في التأهل والمشاركة في النسخة القادمة من المونديال».

