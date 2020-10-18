لبس الكمامات.. إجباري في الرياضة

محلية

الكمامات هي موضوع هذه الايام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد واهمية الوقاية منه بلبس الكمام...! فللاسف كل يوم نسمع او نقرأ خبراً عن أهمية لبس الكمام ومتى وأين نلبسه... إلخ من الارشادات غير الواضحة. فالرياضيون يصعب عليهم لبس الكمام وهم يلعبون مباريات كرة القدم او اليد او الطائرة وذلك لاسباب فسيولوجية تؤثر على التنفس وبذل الجهد البدني... فهم معفيون من ذلك من الاساس... ولكن ماذا بشأن الذين يزاولون أنشطة الرياضة للجميع «الخلوية» مثل المشي والجري والهرولة او بالاندية الصحية هل سيتم تطبيق لبس الكمام عليهم اجباريا؟ موضوع لم نسمع فيه رأي وزارة الصحة بشأنه ولكننا سمعنا وعرفنا بأن وزارة الداخلية لها رأي قانوني آخر وهو لبس الكمام طوال الوقت (خارج منزلك). فهاتان الجهتان هما من الحكومة ويجب ان يكون بينهم تنسيق بذلك وليس بترك الامر للاخ الفريق عبدالفتاح العلي ورأيه الشخصي بذلك؟ اذا فأرجو من اللجنة المختصة بادارة النشاط الرياضي بهيئة الرياضة توضيح الامر صحياً وفنياً وادارياً وقانونياً.. فليس صحيحا ان تلزم اي شخص يمشي بالخارج سواء بالحديقة او على البحر بلبس الكمام لان ذلك سيؤثر على قدرته التنفسية وسيشكل عبئا صحيا على اجهزتة الحيوية. لذا فنرجو من الحكومة الاتجاه الى المختصين في هذا الامر سواء بوزارة الصحة او المتخصصين باللياقة البدنية او بما يطلقون عليهم بأخصائي الفسيولوجيا الرياضية لابداء الرأي فليس كل قانون او قرار صحيح من غير ان تعرف مضاره وايجابياته.. مسج لوزير الصحة ولوزير الشباب والرياضة...... والله من وراء القصد.

