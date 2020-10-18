الفاضل: شاركت في «دراجات العالم» على نفقتي.. لم أجد الدعم.. والأندية لا تهتم بالأبطال

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كشف المتسابق البطل عبدالله الفاضل عن أن أغلب مشاركاته الخارجية كانت تسير على نفقته الخاصة، مع بعض الدعم من القطاع الخاص، مضيفاً أن الانجازات التي حققها طوال الفترة السابقة كانت بمجهوده الشخصي وبمثابرته في الاعداد وفي تنمية مهاراته.

وقبل أيام أحرز الفاضل لقب بطولة العالم للدراجات المائية 2020 في فئة كبار المحترفين «سوبر ستوك» التي أقيمت منافساتها في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الاميركية، كما حصل على كأسي المركز الثاني والثالث في فئتي كبار المحترفين الستوك و«جي بي»، مؤكداً جدارته في تمثيل الكويت في هذه البطولة التي تحظى بمشاركة كبيرة من نخبة من المتسابقين العالميين.

وقال الفاضل لـ«النهار»: «نعاني في لعبة الدراجات المائية من قلة الدعم ومن عدم اهتمام الأندية (البحرية) بأبطال الكويت في هذه السباقات.. وشخصياً لم أتلق أي دعم حكومي في هذه البطولة.. بل ان الدعم الحكومي لي لم يحصل الا في مناسبتين هما الأولمبياد الشاطئية وبطولة ملك تايلند ولعام واحد فقط»، منوهاً بأنه لا يمثل حالياً أي جهة رياضية بعينها وانما يمثل بلده الكويت قبل أن يمثل نفسه في أي محفل خارجي. وتحدث الفاضل عن صعوبات واجهها خلال فترة التحضير للبطولة بعد اغلاق المعاهد الصحية أبوابها بسبب جائحة كورونا، من شهر مارس وحتى أغسطس الماضي، لكنه أفاد بأنه واظب على أداء التمارين طيلة الشهور الستة الماضية. وبين الفاضل أن أجواء التنافس في هذه النسخة من بطولة العالم لم يكن كسابقاتها، وقال: «لم يكن هناك حفل افتتاح للبطولة ولم تكن الأجواء مثل كل عام بسبب وباء كورونا وكذلك حفل التتويج لم يكن على ما يرام».

وأشار الفاضل الى أن عدد المشاركين في هذه النسخة بلغ 300 متسابق من مختلف دول العالم، في حين كان عدد المشاركين في العام الماضي 450 متسابقاً والسبب في انخفاض العدد هو منع الأوروبيين من السفر للولايات المتحدة. وفي رده على سؤال حول مستوى البطولة وان كانت هي الأقوى بالفعل عالمياً قال الفاضل: «بالنسبة لي أرى أن بطولة ملك تايلند هي الأقوى عالمياً». ولم يحدد المتسابق البطل رزنامة المشاركات المقبلة لأنه يفكر حالياً في استكمال رسالة الماجستير في القانون، موضحا انه سيبتعد عن هذه الرياضة لفترة محدودة من أجل التحصيل العلمي، ومبينا أن تركيزه في المشاركات الخارجية محصور في بطولة العالم في الولايات المتحدة وفي بطولة ملك تايلند اللتين اعتاد فيها على تحقيق الألقاب، وذلك بعد 3 سنوات تقريباً من الانقطاع عن المشاركة في بطولة وموسم الامارات العربية المتحدة للدراجات المائية. وعن مستوى المتسابقين الكويتيين ومستقبل اللعبة في البلاد أفاد: «الكويت لديها نخبة جيدة من متسابقي الدراجات المائية.. لكن بعد جيلنا لم يأت جيل جديد بارز ويمكن استثناء الواعد راشد أحمد الدواس فهذا المتسابق أحد تلاميذي في هذه الرياضة وينتظره مستقبل زاهر».

وذكر الفاضل أنه أنجز في هذه الرياضة ما يريد انجازه، موضحاً أنه حصد أكثر من 150 كأساً ولقباً، مضيفاً أن كل هذه الانتصارات تحققت بفضل تشجيع ومساندة أفراد أسرته، خاتماً حديثه بتوجيه الشكر للجنود المجهولين (كما وصفهما) عبدالرحمن البدر ومبارك العزران اللذين يعدان من أبطال هذه الرياضة، وقال بأنهما يقفان وراء الانجازات التي حققها في مسيرته الرياضية.

