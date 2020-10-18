«السلة» ينظم بطولة «3 في 3»

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ينظم اتحاد كرة السلة بطولة الثلاثيات «3 في 3» الأولى للرجال يومي 24 و25 أكتوبر الحالي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وقال أمين السر المساعد في اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة بطولات «3 في 3»، عويد العنزي ان الاتحاد وجه كتاباً الى الأندية بموعد البطولة وحدد لكل ناد فريقين أ و ب للمشاركة في البطولة، مبيناً أن الاتحاد تلقى كتباً من عدة أندية بالموافقة على المشاركة وأسماء لاعبي الفرق حتى يتسنى للجنة ادخال بيانات اللاعبين في موقع الاتحاد الدولي. ولفت العنزي الى أن اللجنة حددت لاعبا واحدا فقط من مواليد الكويت سواء كان من غير محددي الجنسية او من المقيمين يشارك مع كل فريق. وأوضح العنزي ان الاتحاد يسعى الى تحسين مركزه في ترتيب الدول، مشيراً الى ان الاتحاد الدولي يمنح نقاطاً لكل دولة على كل بطولة ينظمها وبالتالي يتحسن ترتيبها، مشيراً الى ان اللعبة أدرجت في البطولات الاولمبية المقبلة ويشارك بها أول 32 اتحادا من خلال الترتيب دون الحاجة لخوض تصفيات.

وأضاف أن اللجنة تسعى الى تنظيم عدة بطولات خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى الناشئين أو فرق الرجال لتحقيق الطموحات المرجوة في حال سمحت وزارة الصحة بذلك.

