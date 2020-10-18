الجولة الأولى لـ «التصنيف» بلا مفاجآت

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خلت الجولة الأولى لدوري التصنيف من المفاجآت وجاءت نتائجها متوقعة نوعا ما، وكالعادة تصدر الكويت حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة جدول الترتيب بعد أن سجلاً فوزاً عريضاً على خيطان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها عبد الله البريكي (7)، وفيصل زايد (18) من ركلة جزاء، وفهد الهاجري (25)، وأحمد حزام (48).

وحصد الأبيض أول 3 نقاط في مشواره متساوياً مع القادسية الذي سجل فوزاً صعباً على التضامن بنتيجة 3-2، والساحل الذي هزم اليرموك 3-1، والفحيحيل الذي تفوق على الصليبخات 2-1، والنصر الذي تجاوز الشباب بنتيجة 2-1، فيما تعادل السالمية مع كاظمة 1-1، والجهراء مع برقان بالنتيجة ذاتها.

وأثبت الأبيض أنه الفريق الأقوى بعد أن ظهر بصورة مميزة في مباراته الأولى رغم غياب مهاجمه العاجي جمعة سعيد، فيما شهد اللقاء مشاركة الوافدين الجديدين الأسترالي جاي ديمبلي وضاحي الشمري والعائد من الإصابة أحمد حزام، كما دخل مشاري العازمي المنتقل من كاظمة بديلاً في الشوط الثاني، وتواجد على مقاعد البدلاء يوسف ناصر وسامي الصانع اللذين غابا لفترة 10 أيام بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، بينما شارك عبدالعزيز بن ناجي الذي أصيب هو الآخر بالفيروس في الدقائق العشرين الأخيرة. أما القادسية فواجه صعوبة كبيرة أمام التضامن رغم أن الأصفر تقدم بهدفين نظيفين في أول 11 دقيقة عبر الوافد الجديد النيجيري سيسوجو والأردني عدي الصيفي، إلا أن فريق المدرب الإسباني بابلو فرانكو تراجع بعد الهدفين وسمح للتضامن بتقليص النتيجة عبر ركلة جزاء لحامد الرشيدي، علماً بأن إيمانويل أضاع ركلة جزاء أخرى قبلها بدقائق، قبل أن يعوضها بتسجيل الهدف الثاني.

ونجح الأصفر في الشوط الثاني في ترجيح الكفة لصالحه بعد لعبة ثلاثية جملية بين بدر المطوع وسيف الحشان وفهد الأنصاري الذي أنهاها في المرمي. لكن الأداء القدساوي بشكل عام لم يكن مرضياً لجماهيره وهو استمرار للحالة التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي. من جهته، واصل النصر عروضه الجيدة بقيادة المدرب الوطني أحمد عبدالكريم، وسجل انتصاراً مستحقاً على الشباب الذي ما زال ينتظر مدربه المونتنيغري بوباتو سلافيلوب، وبالمثل حقق الساحل بداية قوية بانتصاره على اليرموك بثلاثة أهداف للبرازيليين ليو سيلفا، ماثيو هنريكي، تالسيون، مقابل هدف للتونسي وسام الإدريسي. وحصد السالمية وكاظمة أول نقطة لكل منهما في المسابقة بعد أن انتهت مباراتهما التي أقيمت الخميس بالتعادل 1-1، وسجل شبيب الخالدي هدف البرتقالي، فيما أحرز البرازيلي باتريك فابيانو هدف السماوي. كما خطف برقان نقطة ثمينة بعد تعادله مع الجهراء بهدف لمثله، وسجل محمد الربيع هدف برقان، وحسين الحربي هدف الجهراء.

