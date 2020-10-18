الأصفر.. مشكلته في «الريموت كنترول»

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تبدو بداية القادسية غير مطمئنة على الرغم من الفوز على التضامن 3-2 في انطلاقة الدوري التصنيف اول من امس. وفعلا ان الفريق خرج بالنهاية بالنقاط الثلاث ويرى البعض انه حقق الغاية التي تسعى لها الفرق خصوصا ان المنافسة تأتي في اطار التصنيف ومن ثم ليس من الضروري ان يقدم العرض اللافت، لكن ما قدمه الاصفر من مستوى لايمكن ان يخلق حالة من الاطمئنان في نفوس متابعيه بل يبرهن ان الفريق مازال على نفس الوضع ليكمل ما ختم به الموسم المنصرم من فوضى وعدم تنظيم مع حضور المزاجية والتعالي على الكرة.

وبما ان الاصفر قد ضرب مرمى خصمه مبكرا بهدفين للمحترفين النيجيري سيسوجو والاردني عدي الصيفي واستبشر القدساوية خيرا بأن الفريق قد يمزق شباك الخصم بعدد من الاهداف لكن حدث العكس وجريا على العادة ليبدأ فاصل من اللامبالاة من قبل اللاعبين وخصوصا من اللاعبين الكبار مع حالة من التراخي وكأن المباراة اصبحت باليد ومضمونة فأخذ الفريق بالتمرير العرضي ولدرجة المبالغة بها فكانت تسير الالعاب على وتيرة واحدة «بدر المطوع ينزل للوسط يمررها الى فهد الانصاري اما يعيد الكرة له او يغيرها الى احمد الظفيري وفجأة تجد رضا هاني قد انطلق بقوة على الكرة في حال فقدانها وتكون باستحواذ الخصم».

ولاشك ان هذا النهج كلف الفريق ولوج مرماه هدفين وكاد ان يضعه بموقف صعب لولا خبرة وجدية سيف الحشان الذي اشركه المدرب ليقدم كرة رائعة لفهد الانصاري محرزا منها هدف التقدم والفوز.

والاسلوب الذي يتبعه اصحاب الخبرة من خلال الاحتفاظ بالكرة مع التمرير ودون خلق الفرص اثره كبير على المهاجم النيجيري سيسوجو الذي اظهرت مشاركته الاولى انه تتوفر لديه الامكانيات اللاعب الهداف، ولكن ما يقوم به من يفترض ان يخدمه من الخلف ويقدم له الكرات امام المرمى بيده «الريموت كنترول» ومن ثم عليه ان يجري فقط وينتظر متى يتذكرون ان هناك رأس حربة.

ولذلك على اصحاب الخبرة ان يخدموا الفريق وفعلا انهم مؤثرون وتواجد بعضهم له فوائد كثيرة وتحديدا بدر المطوع له دور ايجابي الا ان عليه يكون اكثر جدية.

وندرك ان تقدم السن بالبعض من اللاعبين له تأثير سلبي على الفريق والسلبية الواضحة للعيان الاخرى تتمثل في خط الدفاع فهي طامة كبري فلا النيجيري جيمس ولا ضاري سعيد باستطاعتمها تأدية المهام الدفاعية لا من رقابة ولا تغطية ولا حسن تعامل مع الكرات امام المرمى.

والامر الاكثر غرابة مشاركة فيصل سعيد كظهير أيسر وهو لاتتوفر لديه مقومات اللاعب الذي يمكن ان يشغل هذا المركز لدرجة ان لايستطيع ان يسيطر على الكرة وكأنها «جمرة» تحت قدميه.

وهذه العلة التي يشكو منها الاصفر وبالذات في قلب الدفاع تتطلب سرعة التعاقد مع لاعب محترف يحسن شغل المركز واستمرارية جميس وضاري وحتى خالد ابراهيم فهذا سيكلف الفريق الكثير في الفترة القادمة وعموما الاصفر عليه ان يتدارك نفسه بدءا من الادارة عليها ان تلفت انتباه اللاعبين وخصوصا من يدعون انهم اصحاب الخبرة على ضرورة الالتزام والعطاء بشكل جدي.

وعلى المدرب بابلو فرانكو هو الآخر ان يشرك اللاعب الذي ينفع الفريق وعليه ان يتخلى عن بعض اللاعبين الكبار الذين بات بعضم عالة على الاصفر وهذا الفوز لا يجعل القدساوية ان يفرحوا كثيرا لان القادم سيكون اكثر مرارة اذا لم يكن هناك علاج سريع وفوري سواء من الادارة او الجهاز الفني وبالاضافة للاعبين انفسهم عليهم ان يعيدوا حساباتهم فالقادسية اكبر من الجميع.

