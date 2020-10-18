الزمالك أمام بطل المغرب في الذهاب

دوليه

يحل الزمالك اليوم ضيفا على الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل قوة المواجهات المغربية المصرية في بطولات الأندية الأفريقية.الرجاء توج قبل أيام بلقب الدوري المغربي بعد غياب ويسعى بكل قوة لحصد اللقب القاري ليضمه للقب المحلي.

ويخوض مباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد هذا التتويج ومتسلحا بعامل الأرض على أمل الفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة بالقاهرة يوم 24 من الشهر الحالي.

ورفض الزمالك مشاركة لاعبه المعار للرجاء حميد أحداد في مباراة اليوم بحسب بند في عقد الإعارة.ومن المنتظر أن يلعب مدربه جمال السلامي بتشكيلة تضم أنس زنيتي وعبد الإله مذكور وإلياس الحداد وبدر بانون وفابريس نجاه ومحمد أزريدة وعمر عرجوني ومحسن متولي وعبد الإله حافيظي وسفيان رحيمي وأيوب نناح.على الجانب الآخر يأمل الزمالك في العودة لمصر بنتيجة إيجابية تساعده على التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من حصد اللقب السادس له في دوري الأبطال.ويعاني الزمالك من عدة أزمات منها الإدارية بقرار عزل رئيسه مرتضى منصور وإيقافه 4 سنوات بجانب بعض الغيابات المهمة وأبرزها فرجاني ساسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.كما يعاني محمود علاء من إصابة بالركبة ويخشى الجهاز الفني المخاطرة به وخسارة تغيير مبكر أو تأثر مستوى اللاعب بالآلام التي يعاني منها في ركبته.وخرج من القائمة محمد عبد الشافي المصاب في عظمة الترقوة منذ مباراة الأهلي في الدوري.وهذه هي المباراة الأولى للمدرب جايمي باتشيكو مع الفريق الأبيض ببطولة قارية سواء في ولايته الحالية أو الولاية السابقة عام 2014.ومن المنتظر أن يخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

في سياق متصل، أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم عن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا إذا تأهل فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية.ويلعب الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء في نصف النهائي.وسبق أن أعلن «كاف» أن النهائي سيقام في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك فيما سيقام في المغرب حال تأهل الوداد والرجاء.ولم تتقدم أي دولة بطلب لاستضافة النهائي ما جعل الاتحاد الأفريقي يجري قرعة بين مصر والمغرب لتحديد مستضيف المباراة النهائية.

