أزارو إلى الاتفاق حتى 2022

دوليه

انتقل المهاجم المغربي وليد أزارو من الأهلي المصري إلى الاتفاق السعودي حتى صيف 2022.

ولم يعلن الاتفاق أو الأهلي عن قيمة الصفقة لكن تقارير أكدت أنها تمت مقابل 700 ألف دولار بجانب دفع 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من قيمة إعارته في الموسم المنقضي.

ولعب أزارو معارا للاتفاق في الموسم الماضي قبل أن يدخل في مشاكل لرفضه استكمال الإعارة بعد استئناف الدوري.

وأصدر الاتحاد السعودي قرارا بمنعه من اللعب لأي فريق سعودي سوى الاتفاق.ونجح الاتفاق في إنهاء الخلاف مع أزارو قبل إتمام الصفقة إلى جانب الحصول على موافقة الأهلي. وانضم أزارو للأهلي في صيف 2017 قادما من الدفاع الجديدي المغربي وحصل على لقب هداف الدوري المصري 2017-2018.وحرص أزارو على توديع جماهير الأهلي المصري مقدما لها ولمسؤولي النادي كل الشكر.

وقال أزارو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسؤولي الأهلي واللاعبين وجماهير النادي العظيمة على كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ انضمامي للنادي قبل 3 مواسم».وأضاف «نجحنا فيهم بمساعده زملائي في الحصول على 3 بطولات دوري وكأس السوبر المصري كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدوري المصري».وتابع «دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني».

