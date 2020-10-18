العراق والأردن ودياً 12 نوفمبر

دوليه

وافقَ الاتحاد الاردني لكرة القدم على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بخوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال الشهر المقبل، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.وخاطبتْ الهيئة التطبيعية الجانب الأردني لإقامة مباراة ودية، بعد اعتذار المنتخب العُماني على خوض المباراة، نتيجة قيود السفر الخاصة بهم بسبب جائحة فيروس كورونا.وسيلاعبُ منتخب العراق نظيره الاردني في الثاني عشر من نوفمبر المقبل في الامارات، فيما يخوض مباراته الودية الثانية في السابع عشر من الشهر نفسه أمام منتخب أوزبكستان.

