25 دائرة أهم من الصوتين

الاخيرة

يتردد أن هناك نظاما انتخابيا جديدا قادما قائما على إبقاء الدوائر الخمس الفريدة، وزيادة عدد من يحق للناخب انتخابهم من مرشح واحد كما هي الحال في العالم أجمع إلى مرشحين تطبيقا لشعار «الكويتي غير» مما يمكن مرشحين يملك كل واحد منهم 500 صوت من الفوز عبر تحالفهما ضد مرشح اكثر شعبية منهما يملك 900 صوت انتخابي، وهو أمر لا يحدث في دول العالم الأخرى.

الإصلاح الحقيقي يتم عبر الحد من التدخلات المعروفة بالانتخابات، والحد من سطوة المال السياسي، والعودة لنظام 25 دائرة، الذي يعكس تمثيل شرائح المجتمع الكويتي المختلفة كما هي الحال في ديموقراطيات العالم اجمع، وقد كانت النتيجة النهائية للتحول للدوائر الخمس زيادة التدخل بالانتخابات، ومعها زيادة عمليات الفرعيات، وشراء ونقل الأصوات وإحجام كثير من المستقلين والوطنيين من الترشح بسبب كبر حجم الدوائر، والزيادة الكبيرة في كلفة الترشح.

آخر محطة: العودة عن الخطأ فضيلة كبرى، اما التمادي بالخطأ بعد التجربة المعاشة، وظهور النتائج الكارثية له فغباء ما بعده غباء.

