«وباء مركب».. الأمراض المزمنة تفاقم وفيات «كورونا»

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عواصم- الوكالات: تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» حاجز 39 مليونا و200 ألف عالميا مقتربا من 40 مليون اصابة بينما تخطّت أعداد المتوفين المليون و100 ألف وفاة، وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات الأدوية لإطلاق لقاحاتها، أعلنت بلجيكا عن حظر تجول ليلي لمدة شهر.وبحسب إحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فقد سجّل العالم خلال 24 ساعة أكثر من 400 ألف إصابة، وهو رقم قياسي. وهذا الارتفاع في عدد الإصابات المبلغ عنها في كل أنحاء العالم، يمكن تفسيره جزئيا بزيادة عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة الأولى للوباء في مارس وأبريل الماضيين. في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة وكندا، ارتفع عدد الإصابات المثبتة بشكل حاد في أسبوع واحد. وتعتقد دول عديدة في أوروبا أنها دخلت موجة ثانية من الوباء ولايزال عدد الوفيات المسجلة بعيدا عن المستويات التي سجلت في أبريل (أكثرمن 4 آلاف وفاة يوميا في المتوسط) لكن بعد التباطؤ الذي حدث خلال الصيف (أقل من 400 وفاة يوميا في يوليو)، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا تجاوز متوسط ألف وفاة يوميا. وفيما يتعلق باللقاحات أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بدء إعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا. وحتى اليوم لم يتلق أي مواطن روسي اللقاح، باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. الى ذلك كشفت دراسة حول صحة الإنسان تحمل عنوان «العبء العالمي للأمراض» ونُشرت في دورية «لانسيت» الطبية أن العالم يواجه «عاصفة عاتية» من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة العامة، وهو ما تسبب في زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة «كورونا».ووصف رئيس تحرير دورية لانسيت ريتشارد هورتون اقتران جائحة كورونا وارتفاع معدلات الإصابة العالمية بالسمنة والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة بأنها «وباء مركب».

